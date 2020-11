Tom Brady es el líder de pases de touchdown!

El mariscal de campo veterano de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, continúa enriqueciendo su legado luego de escalar al primer lugar de todos los tiempos de la NFL en pases de touchdown.Tom Brady lanzó cuatro pases de anotación en la victoria 45-20 sobre Las Vegas Raiders para llegar a 559 en su carrera, desplazando de la primera posición a Drew Brees.Brees jugó más temprano y lanzó dos pases de touchdown en el triunfo de los New Orleans Saints, 27-24, sobre los Carolina Panthers, quedándose en 558. Tom Brady se conectó con Scotty Miller, Chris Godwin, Tyler Johnson y Rob Gronkowski.Durante sus 20 temporadas con los New England Patriots, Tom Brady acumuló 541 pases de touchdown y este año, su primero con los Buccaneers suma 18. Brees, quien no contó esta semana con el estelar Michael Thomas ni Emmanuel Sanders, se conectó en dos ocasiones con DJ Moore. Brees ha jugado 20 años en la NFL, los primeros cinco de su carrera fueron con los San Diego Chargers, donde lanzó 80 pases de touchdown, los 578 restantes han sido con los Saints.Tom Brady todavía está en la segunda posición de todos los tiempos en yardas aéreas, intentos de pase y pases completos. Ese no es el único récord que podría romper Tom Brady esta temporada, quien sólo necesita 30.7 puntos para convertirse en el líder de todos los tiempos en puntos de fútbol americano de fantasía en ligas PPR. Tom Brady está promediando 36.86 puntos de Fantasy este año.