Tom Brady hizo historia enfrentando a los New England Patriots

El jugador de los Buccaneers ahora el quarterback con más yardas en la historia de la NFL y entró al selecto grupo de los que han vencido a todos los equipos de la Liga.Tom Brady regresó al Gillette Stadium, un inmueble en el que hizo historia defendiendo los colores de New England pero también siendo su rival pues con la actuación de hoy se convirtió en el qarterback con más yardas en la historia de la NFL, un reconocimiento que pertenecía a Drew Brees.Durante el primer cuarto del encuentro entre Tampa Bay Buccaneers y los Patriots, el veterano quarterback conectó un envío de 14 yardas con Mike Evans y con ello superó por una yarda la marca de Brees que estaba en 80,358 yardas aéreas, convirtiéndose así en el número uno en la lista. Brady llegó a este encuentro con la necesidad de conseguir 68 yardas para hacer historia una vez más.Pero eso no es todo, pues con esta victoria el pasador logró meterse al selecto grupo de quienes han vencido a las 32 franquicias de la NFL, donde ya se encuentran Peyton Manning, Brett Favre y Drew Brees.Brady terminó el partido con 269 yardas aunque sorpresivamente no tuvo pases de anotación, tampoco intercepciones, pero le alcanzó para llevarse una valiosa victoria en un partido que tuvo final cardiaco pues los Pats tuvieron la oportunidad de ganar con un intento de gol de campo de 56 yardas que Nick Folk falló al poner el balón en el poste.Los New York Jets dieron la campanada de la semana al imponerse a los Titans, rompiendo así una racha de 12 partidos consecutivos con derrota, además, es la primera victoria que logran después de una blanqueada desde la Semana 9 de la temporada 2010. Zach Wilson lanzó para 297 yardas, dos pases de anotación y una intercepción; Ryan Tannehill tiró para 298 yardas pero ningún pase a las diagonales, mientras que Derrick Henry corrió para 157 yardas y tuvo un acarreo de touchdown.Panthers 28-36 CowboysLos Cowboys siguen ilusionando a su afición y pusieron su marca en 3-1 al derrotar a Carolina con una destacada actuación de Dak Prescott, quien fue efectivo en sus lanzamientos pues lanzó para 188 yardas y cuatro pases de anotación, mientras que Ezekiel Elliott tuvo 20 acarreos en los que logró 143 yardas y una visita a las diagonales. Sam Darnold lanzó para 301 yardas, dos pases de anotación y dos intercepciones.Steelers 17-27 PackersGreen Bay no le ganaba a Pittsburgh desde la semana 17 de la temporada 1995, pues las últimas cinco veces que se enfrentaron fueron derrotas, pero hoy la historia cambió y Aaron Rodgers comandó a su equipo con 248 yardas por aire y dos pases de anotación mientras que Ben Roethlisberger lanzó para 232 yardas, un pase de anotación y una intercepción.Otros marcadoresJaguars 21-24 BengalsChiefs 42-30 EaglesGiants 27-21SaintsBrowns 14-7 VikingsLions 14-24 BearsTexans 0-40 BillsColts 27-17 DolphinsWashington 34-30 FalconsSeahawks 28-21 49ersCardinals 37-20 RamsRavens 23-7 Broncos