Tom Brady se consagra como el mejor Mariscal de todos los tiempos

TAMPA. Florida. – El mariscal de campo Tom Brady se consagró este domingo como el mejor de todos los tiempos al dirigir a los Tampa Bay Buccaneers al triunfo de 31-9 frente a los Kansas City Chiefs y proclamarse campeones del Super Bowl LV.Brady, de 43 años, jugó su décimo Super Bowl, los nueves anteriores con los New England Patriots, logró su séptimo título de campeón, la mejor marca de todos los tiempos en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), y su quinto premio de Jugador Más Valioso (MVP) del partido.Además, se convirtió en el primer jugador de un equipo de la (NFL), MLB, NBA o NHL en ganar títulos para dos equipos diferentes después de cumplir 40 años.Solo el ex mariscal de campo Peyton Manning ganó también Super Bowls con dos franquicias diferentes cuando jugó primero con los Indianapolis Colts y luego con los Broncos Denver.Brady, que se exhibió ante el joven mariscal de campo Patrick Mahomes, de 25 años, de los Chiefs, acabó el partido con 21 pases completados de 29 para 201 yardas, tres envíos de anotación, sin interceptaciones y lo derribaron una vez, al tener una gran protección dentro del paquete por la defensiva de Tampa Bay.Ahora, Brady tiene marca de 3-2 en los cinco duelos individuales que ha mantenido contra Mahomes, que llegó al partido para revalidar el título de campeones de los Chiefs, que buscaban el tercero de su historia después de haber ganado los Super Bowls IV (1970) y LIV, del año pasado.Mientras que Mahomes fue el gran derrotado al no poder hacer ni un solo pase de anotación con uno interceptado y apenas ganar 270 yardas tras completar 26 envíos de 49 intentos, además de ser derribado tres veces.