Toque de Queda en la ciudad de Greenville

La Ciudad de Greenville tomó medidas adicionales diseñadas para proteger a las residentes, instar el distanciamiento social y evitar la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad.El Aministrador de la Ciudad, John McDonough, cerró temporalmente el Parque Falls después de los informes de recolección de juegos de baloncesto y voleibol en los parques de la Ciudad y la socialización a lo largo de Main Street durante el fin de semana. Las personas aún pueden caminar por las aceras y senderos, pero se les insta a "seguir moviéndose"."Desafortunadamente, hay personas en nuestra comunidad que no entienden la gravedad de las circunstancias e ignoran las recomendaciones de los profesionales de la salud", dijo McDonough. "Sabemos que este ha sido un momento difícil para nuestros ciudadanos, pero la única forma de evitar medidas extremas aquí es asumir la responsabilidad de quedarnos en casa y salir solo a comprar comestibles y suministros, buscar atención médica o mantener un estilo de vida saludable a través del ejercicio solitario en espacios abiertos al aire libre ".“En tiempos ordinarios, esperaríamos y alentaríamos a nuestros residentes y visitantes a pasar tiempo disfrutando de nuestros parques y socializando en el centro, pero estos son tiempos extraordinarios. No podemos ser casuales sobre las consecuencias de propagar este virus ”, dijo el alcalde Knox White. "Ha pasado poco más de una semana desde que dimos nuestros primeros pasos para abordar esta crisis de salud pública y el objetivo es el mismo que era entonces, evitar que COVID-19 supere a nuestra comunidad, creando distancia social".El lunes por la mañana, la Ciudad cerró canchas de tenis, baloncesto y voleibol en todos los parques de la Ciudad. Además, debido a las preocupaciones sobre el uso de áreas de asientos al aire libre para congregarse, la Ciudad solicitó que las empresas del centro con áreas de café al aire libre retiren todas las sillas del espacio público antes del miércoles 25 de marzo a las 8 a.m. (las mesas pueden permanecer). La Ciudad eliminará los asientos de sus áreas públicas y publicará letreros en parques y plazas públicas para desalentar las reuniones.