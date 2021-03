Trabajadoras domésticas luchan por ley que las proteja

De aprobarse la SB 231, el gremio tendría amparo de los lineamientos de seguridad proporcionados por CAL/OSHA, como lugares de trabajo seguros para su saludVicenta Martínez es trabajadora doméstica desde hace 22 años; no obstante, la pandemia le ha causado una gran pérdida de salario. En mayo de 2020 se quedó sin la mayor parte de sus horas de empleo por la cancelación de limpieza de casas y aunque en noviembre encontró dos casas para limpiar, no es constante.“Es dinero que no podemos recuperar… En general ha habido un impacto emocional y económico muy grande”, expresó Martínez durante una conferencia esta semana.Añadió que sus compañeras que sí se animaron a seguir laborando resultaron contagiadas del COVID-19.“No recibieron tiempo de enfermedad pagado y pasaron por la enfermedad solas, abandonadas en sus casas sin beneficios”, contó.Confiesa temer al contagio debido a problemas de salud pues cuando ocurrieron los incendios en Malibu en 2018. ella estuvo trabajando desprotegida y ha tenido secuelas.“Yo limpiaba adentro y afuera [de las casas] y sentía el calor porque los incendios estaban en esa área”, contó Martínez. “Mis empleadores no me dieron mascarilla [para cubrirse de las cenizas]”. Agrega que no invirtió en equipo de protección porque necesitaba ese dinero para otros gastos.Así, siguió laborando por tres semanas y cuenta que calló por temor al despido.“Eso me dio mucho dolor de garganta y una terrible irritación en los ojos”, indicó la mujer, quien es miembro del grupo Mujeres en Acción del Instituto de Educación Popular del Sur de California (IDEPSCA).Esperanza en la SB 321Estas desagradables experiencias, entre otras, han motivado a Martínez a luchar por su bienestar y el de sus compañeras. Por eso, se unió a la nueva campaña estatal que aboga por la SB 321 mejor conocida como la Ley de Salud y Seguridad para Todos los Trabajadores.De convertirse en ley, esta medida escrita por la senadora María Elena Durazo, pondría fin a la exclusión de los trabajadores domésticos de la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional (CAL/OSHA).Ellos tendrían el mismo derecho legal que otros trabajadores a lugares de trabajo saludables y seguros.En 2020, el gobernador Newsom vetó una propuesta de ley similar, la SB 1257.“Las trabajadoras domésticas tienen el derecho a saber si sus clientes son positivos al COVID-19 o no”, dijo Kimberly Alvarenga, directora de la organización California Domestic Workers —una de las organizaciones que patrocinan la medida de Durazo.En California se estima que hay más de 300,000 trabajadores domésticos que trabajan como amas de casa, niñeras y cuidadores en hogares privados. Sin embargo, han sido categóricamente excluidos de las protecciones básicas de salud y seguridad proporcionadas por CAL/OSHA.Alvarenga dijo que a las trabajadoras domésticas, principalmente de color e inmigrantes, se les exige que mantengan limpias las superficies.En ocasiones deben usar desinfectantes y productos de limpieza tóxicos sin que se les proporcione la orientación adecuada de cómo usarlos de manera segura.También hay niñeras que siguen trabajando y apoyando a los padres que trabajan desde casa, pero en muchas ocasiones sus empleadores no les proporcionan protección ni un plan para minimizar sus riesgos de contagio.La senadora Durazo dijo que estas trabajadoras en California tienen un legado de exclusión de las leyes laborales básicas desde hace años, incluyendo las leyes de salud y seguridad. Primero con las esclavas negras que cuidaban a sus amos y ahora con las trabajadoras de color e inmigrantes.“La exclusión de estas trabajadoras tiene consecuencias de vida o muerte para ellas, pero especialmente en tiempo de crisis, como lo que vivimos con el COVID-19”, dijo Durazo.La senadora indicó que aunque estamos saliendo de la pandemia, en el condado de Los Ángeles los latinos siguen muriendo a una tasa mayor que los blancos.“No es coincidencia, esto se debe a la injusticia sistémica que enfrentan los latinos… La comunidad afroamericana en inmigrante no está recibiendo las protecciones ni beneficios básicos que disfrutan otros californianos”, dijo Durazo.“¿Cómo podemos nosotros estar seguros, si las trabajadoras no están seguras y son quienes cuidan a nuestros ancianos y niños?”.La senadora dijo que en 2020, el proyecto de ley SB 1257 —que pedía lo mismo que la actual SB 321— llegó a la legislatura gracias al activismo de las organizaciones pero que fue vetada por el gobernador Newsom.“Este año el gobernador tendrá otra oportunidad de corregir este error”, expresó.