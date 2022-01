Trabajadores esenciales deberán presentar prueba de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el jueves que, a partir del 22 de enero, los trabajadores esenciales que no tengan la ciudadanía estadounidense deberán presentar una prueba de que han sido vacunados por completo contra el COVID-19 para poder ingresar al país.La medida aplica a quienes entren a través de los puertos terrestres y las terminales de transbordadores en las fronteras entre Estados Unidos y México, y entre Estados Unidos y Canadá.El requisito de vacunación para ingresar al país ya se aplicaba desde noviembre a los ciudadanos no estadounidenses que no eran considerados trabajadores esenciales, cuando se reabrió la frontera para la población en general.La nueva medida aplicará a trabajadores considerados esenciales como enfermeras y conductores de camiones, quienes habían estado exentos del requisito de vacunación impuesto el 8 de noviembre para el resto de los no ciudadanos."Estos requisitos de viaje actualizados reflejan el compromiso de la Administración Biden-Harris de proteger la salud pública, a la vez que se facilita de forma segura el comercio y los viajes transfronterizos que son fundamentales para nuestra economía", dijo Alejandro N. Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional.A diferencia de los viajeros aéreos, las personas que cruzan las fronteras terrestres no están obligadas a mostrar una prueba de COVID-19 negativa reciente.Estos cambios alinearán las medidas de salud pública que rigen los viajes por tierra con las que rigen los viajes aéreos internacionales entrantes.El 15 de enero, Canadá impuso su propio mandato de vacunación para los camioneros estadounidenses que cruzan la frontera canadiense.Dado que más de dos tercios de los 650,000 millones de dólares canadienses (521,000 millones de dólares) de mercancías que se comercian anualmente entre Canadá y Estados Unidos viajan por carretera, según reporta la agencia mencionada, los camioneros eran considerados, hasta ahora, trabajadores esenciales y viajaban libremente, incluso cuando la frontera canadiense estuvo cerrada durante 20 meses.