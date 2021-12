Tradición Navideña celebra su 31 aniversario

La 31a celebración anual comienza el viernes 19 de noviembre de 2021

Después de una exitosa campaña de Hollywild Drive Through este verano, la reserva de animales será el anfitrión de Holiday Lights Safari una vez más en respuesta a las solicitudes populares.Este evento orientado a la familia ofrecerá una oportunidad inolvidable para que niños y adultos compartan y abrasen el espíritu navideño.¡La celebración de este año es más brillante que nunca! Miles de luces nuevas, numerosas exhibiciones nuevas, música, temas religiosos y seculares, iluminación programable y nuevas exhibiciones destacadas cubrirán la reserva de cien acres.Un tributo especial a los trabajadores de la salud y los socorristas seguramente será el favorito de jóvenes y adultos por igual.Una de las aventuras favoritas es, donde los animales deambulan y muchos vehículos se acercan para comerse de las manos de la gente. (Hay una tarifa adicional para ingresar al bosque de los ciervos).La noche se corona con uninspiradora que incluye una Natividad de tamaño natural y exhibiciones del Antiguo y Nuevo Testamento.Al salir de la reserva,que tienen dulces para los niños. No olvides entregarle tu carta a Santa para que sepa qué traer en Navidad.Se anima a los visitantes a compartir el evento con invitados de fuera de la ciudad y se les recuerda que busquen anuncios relacionados con el clima en facebook.com/HollywildAnimalPreserveLas ganancias de este evento benefician directamente a los cientos de animales que residen en Hollywild Animal Preserve, una organización sin fines de lucro 501 (c) 3 desde 1999.Admisión: $ 10 por persona para el drive-through. La entrada al Enchanted Deer Forest es opcional con un cargo adicional de $ 10 por vehículo, incluida una bolsa de comida para animales.(Visite www.hollywild.org para conocer los horarios exactos de cierre cada noche).Ubicación: Tres millas de Inman, SC - Conveniente a I-85 e I-26 - 2325 Hampton Rd, Wellford, SC 29385 - www.hollywild.org - 864-472-2038 - correo electrónico: hollywild@hollywild.org