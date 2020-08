Tragedia cobra la vida de jóvenes hispanos

Tragedia cobra la vida de jóvenes hispanos La trágica noticia me llega el domingo mientras desayunaba en compañía de mi esposa en el restaurante El Carriel. Me llama mi amigo de muchos años, Víctor González, a quien sin saber lo que está pasando, le contesto con un mensaje de texto que decía; “Te llamo tan pronto termine de masticar”. Al devolver la llamada Victor me deja con la sangre helada de la sorpresa, “Esta madrugada se mató el hijo menor de El Comandante”.El reporte de policía fue corto, se limitó a reportar la hora (3 AM) y lugar (North Main Street de Greenville del accidente) de auto que cobró la vida de 4 de los 5 jóvenes hispanos identificados por el forense como: Carlos Andrés Castro-Jiménez, 24, Timothy Isaiah Webb, 23, Haskel Yves Martínez, 24, and Kayla Missely Castro, 21. La quinta persona fue transportada a Prisma Health Greenville Memorial Hospital donde se recupera.Nuestras más sentidas condolencias para Roger Martinez, "El Comandante", esposa e hijo, así como a los familiares de los jóvenes fallecidos. El Señor los acoja con amor en su reino y de fortaleza y consuelo a sus padres y familiares.El Comandante nos informa: “Por este medio queremos hacerles saber que las honras fúnebres de nuestro amado hijo Haskel se llevarán a cabo en la funeraria Mackey Funeral ubicada en 311 Century Drive. Greenville SC. Este sábado 29 de agosto partir de las 3pm.