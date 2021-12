Trágico accidente cobra la vida de conocida adolescente

Karen Jannet Blanco, de 19 años, era hija de Marco Aurelio Blanco y Karen Malena Barrios Blanco y hermana amorosa que disfrutaba de la música, la moda, el modelaje, la fotografía, ir al lago y pasar tiempo con sus amigos y familiares.

- La oficina del forense del condado de Greenville identificó a una adolescente que falleció el sábado por la mañana durante un accidente automovilístico a lo largo de West Blue Ridge Drive.Park Evans, forense del condado de Greenville, identificó a la joven víctima como, de 19 años, de Easley. Nacida en Chicago, IL, era hija de Marco Aurelio Blanco y Karen Malena Barrios Blanco. Era una hija y hermana amorosa que disfrutaba de la música, la moda, el modelaje, la fotografía, ir al lago y pasar tiempo con sus amigos y familiares. Karen es la, conocida líder de la comunidad latina de esta ciudad y quien por muchos años es dueña de una conocida boutique en la Cedar Lane Road.Evans dijo en su comunicado de prensa: "Karen Jannet Blanco, una joven mujer de 19 años, era una pasajera sin cinturón de seguridad o ataduras en el asiento delantero de una camioneta que viajaba desde West Parker Road hacia Cedar Lane Road. La camioneta se fue en una curva y chocó contra un árbol grande.LaSrta. Blanco fue expulsada parcialmente del vehículo y fue declarada muerta en el lugar del accidente". Blanco murió por heridas contundentes en la cabeza, según Evans.Los agentes de la Patrulla de Carreteras de Carolina del Sur dijeron que el accidente ocurrió alrededor de la 1:00 a.m. del 4 de diciembre. Según los agentes, el automóvil viajaba por West Blue Ridge Drive cuando se salió del lado derecho de la carretera, se volcó y golpeó varios árboles.A Karen le sobreviven, además de sus padres, los hermanos Emmanuel Blanco (Cynthia) de Chicago, IL, Marco Daniel Blanco de Easley y Dimitri Blanco de Easley; una hermana, Sandra Blanco Torres (Gustavo); abuela materna, María Isabel García de Guatemala; abuela paterna, Olympia González de Guatemala; y novio, Douglas Zelaya de Easley.La familia organizará una visita y un funeral a las 5:00 p.m. el miércoles 8 de diciembre de 2021 en 4018 Old Buncombe Road, Greenville, SC 29611. Se harán visitas después del servicio.El servicio en la tumba será en Robinson Memorial Gardens, 1425 Powdersville Road, Easley, SC a las 9:30 a.m., el jueves 9 de diciembre de 2021