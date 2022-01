Tras 35 años resuelven caso de secuestro y asesinato de niña

Para la madre de la niña desaparecida Jessica Gutiérrez, la noticia del jueves de que había habido un arresto en sufue casi un acto de intervención divina.“Estoy contenta de que Dios me haya traído a verlo”, dijo Debra Gutiérrez. “Recé para que me ayudara a superarlo, y hemos esperado esto durante mucho tiempo”.Gutiérrez dijo que se había mantenido en contacto con el FBI, por lo que no se sorprendió demasiado cuando recibió una llamada de ellos el jueves. Ella pensó que sería otra actualización de un caso sin resolver desde que su hija de 4 años fue secuestrada de su cama en su casa del condado de Lexington.En cambio, los agentes la estaban llamando para decirle que finalmente se había realizado un arresto. Thomas Eric McDowell, de 61 años, de Wake Forest, Carolina del Norte, fue detenido y acusado de asesinato, secuestro y robo en primer grado en el caso de Jessica.“Estaba totalmente sorprendida”, dijo, diciendo que la noticia fue un alivio pero también “agridulce”. Jessica Gutiérrez fue sacada de su casa en el condado de Lexington en 1986. Su madre, Debra Gutiérrez, vive con el dolor de su pérdida y la falta de cierre porque la niña nunca ha sido encontrada y nadie ha sido acusado.Gutiérrez dijo que había sospechado durante mucho tiempo la participación de McDowell, desde que las huellas dactilares tomadas de la escena coincidieron con él después de que fue condenado por agresión sexual en Carolina del Norte en 1987. Vivía en el condado de Lexington en el momento del secuestro de Jessica, un conocido lejano de la familia. después de que el tío de McDowell se casara con la prima de Gutiérrez, dijo.“Sabía que las suyas eran las únicas (huellas dactilares en la ventana de la casa) porque solía limpiar esas ventanas todas las noches”, dijo Gutiérrez. “Si no vivieras aquí, no lo habrías sabido, pero yo solía usar Windex como puerta contra tormentas. De lo contrario, habría habido cien huellas dactilares allí”.Gutiérrez dijo que tenía la esperanza de una resolución desde que el FBI la visitó el año pasado en su casa, no lejos de donde se llevaron a Jessica hace tanto tiempo. Ella confió en ellos para investigar lo que le pasó a su hija. “Sabía que para entregarles a mi hija, tenía que sentirme bien en mi corazón, y lo hice”, dijo.Aún así, a pesar de tener finalmente una respuesta definitiva sobre lo que le sucedió a Jessica, Gutiérrez dijo que todavía tiene un largo camino por recorrer para superar la sensación de temor que el misterio le ha dejado durante más de tres décadas.Pero todavía siente cierta satisfacción al saber que el hombre acusado de llevarse a su hija finalmente tendrá que responder por ello.