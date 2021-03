Tras superar el 80% del límite en solo tres días suspenden temporada de caza de lobos grises

Ambientalistas reclaman al Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin por qué no cerró la temporada de caza ante las altas cifras de ejemplares cazados.Cazadores del estado de Wisconsin sobrepasaron en 82% la cuota permitida de caza de lobos grises por las autoridades durante la temporada 2021.El jueves pasado, el Departamento de Recursos Naturales de ese estado (DNR en inglés) informó en un comunicado que los cazadores y los llamados tramperos mataron a 216 ejemplares, 97 más del límite permitido que era de 119 animales, en menos de 60 horas en las seis zonas que fueron habilitadas en Wisconsin.La temporada estaba anunciada para durar una semana; sin embargo, el alto número de lobos cazados hizo que se diera por terminada la temporada el pasado 24 de febrero, cuatro días antes de lo planeado.Los cazadores y tramperos reportaron que habían matado a 50 lobos en la Zona 1, cuando la cuota era de 31; 45 en la Zona 2, donde el máximo era de 18; 43 en la Zona 3, que tenía permitido 20; 7 en la Zona 4, que sobrepasó en uno los 6 acordados; 31 en la Zona 5, que era de 27; y 40 en Zona 6, en un lugar donde solo se podía cazar 17.Un 86% de los lobos fueron capturados por cazadores utilizando perros, el 9% murieron a manos de cazadores que usaban otros medios como llamadas o cebos, y el 5% fueron capturados.Además, se informó que el 54% de los animales eran machos y el 46% hembras. Sin embargo, hasta ahora no se ha puesto a disposición información sobre su edad.Esta temporada de caza y captura de lobos es la cuarta que se permite en la historia de Wisconsin y se logró luego de que se presentara una demanda, a principios de febrero, contra la DNR por su decisión previa de no realizar una temporada de caza del lobo gris durante el invierno.La acción legal fue presentada en el Tribunal de Circuito del Condado de Jefferson por el Instituto de Derecho y Libertad de Wisconsin en nombre del Hunter Nation Inc., un grupo de defensa de la caza con sede en el estado de Kansas, quienes aseguraron en ese momento que la decisión del DNR de no abrir la cacería violaba la ley estatal y la garantía de la constitución del estado de garantiza el derecho a cazar.Oleada de críticasLa caza excesiva en Wisconsin trajo consigo una oleada de críticas a la DNR estatal. Hubo quienes reclamaron que no dieran por terminada la temporada antes de que se sobrepasara los límites permitidos.Ante los señalamientos, Eric Lobner, director de vida silvestre del DNR dijo al Milwaukee Journal Sentinel que sí dieron por terminada la cacería antes de tiempo y aseguró que la matanza excesiva no era algo que querían que sucediera.Los defensores de los lobos han expresado su preocupación por el impacto que tendrá la matanza de hembras preñadas en la población y su potencial para alterar las manadas de lobos.El plazo apresurado de apertura de la temporada permitió, además, muy pocas oportunidades para las consultas que son requeridas legalmente con las tribus nativas americanas que habitan esas zonas.“Esta temporada pisoteó los derechos de los tratados de las tribus, el público de Wisconsin y la administración profesional de la vida silvestre”, aseguró un portavoz de la Comisión Indígena de Vida Silvestre y Pesca de los Grandes Lagos al Milwaukee Journal Sentinel. "Se considerará un claro ejemplo de mala gestión y los problemas que se pueden esperar cuando la Legislatura estatal y los tribunales adopten grupos de intereses especiales sobre el público en general".