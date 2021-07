Trasladan a Bolsonaro a un hospital de Sao Paulo

Por una obstrucción intestinal

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado a un hospital en Sao Paulo para que le realicen pruebas adicionales para determinar si necesita una cirugía de emergencia, según la Secretaría Especial de Comunicación Social de Brasil.Según fuentes del palacio presidencial, Bolsonaro sintió dolor abdominal por la noche y fue ingresado en un hospital de Brasilia para investigar la causa del hipo persistente, dijo la secretaría.El Dr. Antonio Luiz Macedo, el médico responsable de las cirugías en Bolsonaro tras un ataque con cuchillo en 2018, encontró una obstrucción intestinal y decidió llevarlo a un hospital en São Paulo.Bolsonaro se someterá a pruebas adicionales para ver si es necesaria una cirugía de emergencia.Bolsonaro dice que sus problemas médicos actuales son el resultado del fallido intento de asesinato en 2018 cuando fue apuñalado con un cuchillo durante un mitin de campaña.En su cuenta oficial de Twitter, Bolsonaro dijo: "Un desafío más, consecuencia del intento de asesinato promovido por un exmiembro del PSOL (Partido Socialismo y Libertad), el brazo izquierdo del PT (Partido de los Trabajadores), para evitar la victoria de millones de brasileños que querían cambios para Brasil. Un ataque cruel no solo contra mí sino contra nuestra democracia. Dios nos ha dado una nueva oportunidad. Una oportunidad para finalmente poner a Brasil en el camino de la prosperidad. E incluso con todas las adversidades, incluida una pandemia que se llevó a muchos de nuestros hermanos en Brasil y en el mundo, seguimos por este camino".Bolsonaro fue ingresado en el hospital de las Fuerzas Armadas en Brasilia, bajo la guía de su equipo médico, para realizarse pruebas para investigar la causa del hipo que provoca dolores abdominales, según la Secretaría Especial de Comunicación Social de Brasil."Gracias a todos por su apoyo y oraciones. Eso es lo que nos motiva a avanzar y enfrentar lo que sea necesario para sacar al país de las garras de la corrupción, la reversión de valores, el crimen organizado y para garantizar y proteger la libertad de nuestro pueblo", dijo el mandatario.La secretaría especial de Comunicación dijo: “Por consejo médico, el presidente estará en observación por un período de 24 a 48 horas, no necesariamente en el hospital. Está emocionado y le va bien".Bolsonaro ha estado sufriendo episodios de hipo durante la última semana. Según las fuentes, el presidente se sentía bien.El martes por la noche, abordó el tema cuando habló con sus seguidores. "Chicos, no tengo voz, chicos. Si empiezo a hablar demasiado, el hipo vuelve. El hipo ha vuelto", dijo.Durante un evento en redes sociales el jueves pasado, el presidente dijo que había tenido hipo "durante más de una semana" en ese momento. "Es posible que no pueda expresarme correctamente en este directo", dijo.Ha sugerido que la afección puede estar relacionada con la medicación que estaba tomando debido a una cirugía de implantes dentales.También se está evaluando la posibilidad de realizar una cirugía en los próximos meses para extirpar una hernia en la región abdominal.Bolsonaro está enfrentando una investigación parlamentaria liderada por el Senado de Brasil, que está investigando si el gobierno federal retrasó intencionalmente el despliegue de la vacuna de acuerdo con su estrategia de inmunidad colectiva.