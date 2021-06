Tratamiento de AstraZeneca cura, pero no previene

AstraZeneca dice que su tratamiento con anticuerpos no previene el covid-19 sintomático después de la exposición

AstraZeneca anunció este martes que su tratamiento de combinación de anticuerpos llamado AZD7442 no tuvo éxito en la prevención del covid-19 sintomático después de exponerse al virus.En un ensayo llamado Storm Chaser, la compañía probó la combinación de anticuerpos para ver si prevenía el covid-19 sintomático después de que una persona no vacunada había estado expuesta al virus en los últimos ocho días. El tratamiento redujo el riesgo de desarrollar síntomas en un 33% en comparación con el placebo, pero eso no se consideró estadísticamente significativo.El ensayo incluyó a 1.121 participantes; hubo 23 casos de covid-19 sintomático de 749 que recibieron el fármaco y 17 casos entre 372 personas que recibieron un placebo.Entre los que dieron negativo para el coronavirus en el momento en que recibieron el tratamiento, el riesgo de desarrollar síntomas se redujo en un 92% en comparación con el placebo más de siete días después del tratamiento y en un 51% hasta siete días después de la dosificación.La compañía dice que probará más este tratamiento para ver si podría usarse para prevenir el covid-19 sintomático en aquellos que aún no están infectados. También está estudiando el fármaco como tratamiento para prevenir enfermedades más graves.“Los resultados de Storm Chaser sugieren que AZD7442 puede ser útil para prevenir el covid-19 sintomático en personas que aún no están infectadas”, dijo el Dr. Myron Levin, investigador principal del ensayo en el sitio web de AstraZeneca.“Si bien los esfuerzos de vacunación contra el covid-19 han tenido éxito, todavía existe una necesidad significativa de opciones de prevención y tratamiento para ciertas poblaciones, incluidas aquellas que no pueden vacunarse o aquellas que pueden tener una respuesta inadecuada a la vacunación”, agregó.