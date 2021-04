Tres mexicanos se llevan el Premio Óscar al Mejor Sonido por “Sound of Metal”.

¡Orgullo Azteca!

Una vez más los mexicanos triunfan en la edición número 93 de los Premios Óscar. Tres de ellos se alzaron con la estatuilla al Mejor Sonido por la película "Sound of Metal"Phillip Bladh, Carlos Cortes, Michellee Couttolenc and Jaime Baksht, ganan en la categoría a Mejor Sonido por la película "Sound of Metal". Entre los ganadores se encuentran tres mexicanos.La película “Sound of Metal“, que en español quiere decir el “Sonido del Metal” es la historia de un músico, específicamente un baterista que va perdiendo el sentido del oído. El protagonista, de nombre Rubén, se va enfrentando a esta nueva condición que requiere de muchos cambios en su vida, pues el oído es el sentido principal para ser músico. En esta cinta se destacaron tres mexicanos Jaime Baksht,Phillip Baldh, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés que, gracias al excelente trabajo que hicieron en el sonido, se llevaron la estatuilla a Mejor Sonido en los Premios Óscar 2021.No es la primera vez que este trío se lleva un reconocimiento de este nivel. También habían ganado un Ariel, pero sin duda esto constituye un nuevo logro para la tierra azteca, quien es una de las más destacadas en materia internacional dentro de tan reconocido galardón.Esta película fue dirigida por Darius Marder y protagonizada por Riz Ahmed, quien llegó vestido de un traje negro de Prada y que se perfila como uno de los favoritos para alzar la estatuilla en la categoría a Mejor Actor. También actúan Olivia Cooke y Paul Raci. Este film ha sido de gran repercusión a nivel internacional, pues cuenta con 6 nominaciones e distintas categorías en los premios de la Academia. Una vez más, el nombre de México se eleva en la competitiva industria del cine.