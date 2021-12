Tribunal Supremo celebrará una audiencia especial sobre los mandatos de vacunas Covid-19 de Biden

El Tribunal Supremo dijo el miércoles que está programando para el 7 de enero la sesión para atender argumentos orales en los casos que impugnan los requisitos de la vacuna Covid-19 de la Administración de Joe Biden para grandes empleadores y ciertos trabajadores de la saludLos argumentos se programaron después de que se pidiera a los jueces de la Corte Suprema Samuel Alito y Brett Kavanaugh que intervinieran en las varias demandas presentadas ante los tribunales inferiores sobre los mandatos de vacunas contra el coronavirus en lugares de trabajo.Los que desafiaron el mandato de vacunas Covid a los empleadores le habían pedido a Kavanaugh que revocara un fallo de la corte de apelaciones que decía que la Administración podría hacer cumplir sus reglas de vacunación o prueba para las grandes empresas.El Departamento de Justicia había pedido por separado a Kavanaugh y Alito que revoquen las órdenes de la corte de apelaciones que están en contra de exigir el requisito de vacuna Covid-19 que se aplica al personal de atención médica que trabaja con los proveedores que participan en Medicare y Medicaid. Las órdenes de la corte de apelaciones han dejado el mandato suspendido en aproximadamente la mitad del país.La administración de Biden ha dicho que no comenzará a hacer cumplir el mandato del empleador hasta el 10 de enero y ha dicho que no está implementando el mandato de los trabajadores de la salud mientras se desarrollen los desafíos legales.La Casa Blanca dijo que “confía en la autoridad legal para ambas políticas”.Ambos requisitos contemplan que los empleadores pueden dar a sus trabajadores la opción de hacerse la prueba de covid semanalmente en lugar de recibir la vacuna, aunque no están obligados a pagar por las pruebas.La inusual medida de la corte para eludir el proceso normal y escuchar argumentos orales ahora, se produce cuando la pandemia de coronavirus se desata a nivel mundial y los casos de la variante Omicron aumentan durante la temporada navideña.El mandato de vacunas a los empleadores en cuestión afectaría a unos 80 millones de trabajadores en todo el país, mientras que el requisito de vacunas de la administración para los trabajadores de la salud cubre a más de 10.3 millones de personas en los Estados Unidos.La orden del miércoles decía que Kavanaugh y Alito habían remitido las solicitudes de su intervención en los casos al pleno de la Corte Suprema. Anteriormente, los magistrados habían solicitado que se presentaran escritos antes del 30 de diciembre en respuesta a las solicitudes.