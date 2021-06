Tributo a los Reyes: última pelea de Julio César Chávez

Hora, lugar y dónde podrás verla



Fecha: sábado, 19 de junio de 2021.



Lugar: Estadio Jalisco.



Hora: 22:00 horas del centro de México/ 21:00 horas del Este.



Transmisión: Box Azteca, DirecTV, FITE.TV.



El “Gran Campeón Mexicano" se despedirá del ring. Héctor “Macho” Camacho Jr. será su contrincante en una noche en la que el "sr Nocaut" compartirá cartelera junto a sus dos hijosEl Estadio Jalisco albergará la última pelea de exhibición de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez. Su contrincante será el púgil nacido en New York, Héctor “Macho” Camacho Jr. El “César del Boxeo” compartirá cartelera junto a sus dos hijos en una emotiva noche mexicana.Dentro del ring se espera que se entregue un gran duelo de exhibición. Esta pelea será algo representativa, pues se recordará la gran victoria que logró el púgil mexicano sobre “Macho” Camacho el 12 de septiembre de 1992.“Será un honor ser el último oponente de Julio César Chávez, pero voy a buscar mi venganza para demostrar que no solo soy hijo de ‘Macho’ Camacho. Soy Héctor Camacho Jr.”, expresó el púgil de ascendencia boricua en unas declaraciones.Sin embargo, el combate se desarrollará con algo de preocupación. El “sr. Nocaut” había expresado que su vida puede correr peligro si recibe un mal golpe sobre el cuadrilátero del Estadio Jalisco.“He sentido un poco de temor hacia mí mismo. Sé del peligro que corro, es una exhibición; pero mi nariz, con un mal golpe, me puede venir un derrame cerebral. Debo de tener mucho cuidado. Pero ya la acepté, ya estoy hasta el cuello, ahora debo sacar lo mucho o lo poquito que me queda del ‘Gran campeón mexicano’”, expresó Chávez en unas declaraciones.La familia ChávezAdemás del “Gran Campeón Mexicano”, sus hijos también se subirán al ring. Chávez Jr. Enfrentará al brasileño Anderson Silva, legendario peleador de las artes marciales mixtas. Además, Omar Chávez hará lo propio ante Ramón “Inocente” Álvarez por tercera ocasión, en busca de un ganador.Detalles de Tributo a los Reyes