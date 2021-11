Triste realidad para el fútbol de México:

El Tri ya no puede vencer a Estados Unidos ni tampoco a Canadá

Tras caer ante Canadá en el frío de Edmonton, la selección de "Tata" Martino cierra un año repleto de frustraciones y pésimos resultados contra los dos vecinos de NorteaméricaLa selección mexicana tropezó el martes en Edmonton y las razones abundan: un clima de hasta 16 grados centígrados bajo cero, dos pifias de su legendario portero, lentitud del entrenador para realizar cambios y claro, un arbitraje muy defectuoso.Al final, lo único que cuenta es el resultado de 2-1 en favor de la selección de Canadá que le deja en el primer lugar del Octagonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.El Tricolor pierde más terreno y amanece este miércoles hasta la tercera posición, también debajo de Estados Unidos.México ha firmado una de sus peores fechas FIFA recientes, pues apenas el viernes había perdido 2-1 contra el ‘Team USA’ en Cincinnati. Dos partidos contra los vecinos de Norteamérica y cero puntos en la bolsa del seleccionador Gerardo “Tata” Martino, cada vez más cuestionado.A través de los años, la selección de las barras y las estrellas ha seguido mejorando, no libre de sus propias debacles, pero su eterno objetivo de alcanzar a México no había llegado.Aunque EE.UU. llegó hasta los cuartos de final del Mundial de 2002 tras vencer al Tri -que aún no ha aparecido en un quinto partido mundialista fuera de su país-, prevalecía la idea de que México seguía siendo superior.Y entonces llegamos al 2021: Estados Unidos le ganó tres batallas oficiales consecutivas a México, algo sin precedentes y completamente inesperado. Los triunfos fueron en la final de la Liga de Naciones en tiempo extra, luego en la final de la Copa Oro a pesar de no contar con sus estrellas, y apenas el fin de semana en el Octagonal.Para el orgullo del fútbol mexicano, esa barrida de tres partidos causa ardor.Pero la situación es aún peor luego de este martes porque Canadá también se ha convertido en un oponente con el que México se enreda. Este año, Canadá ya le había sacado un empate al Tri en pleno Estadio Azteca en octubre y antes, en julio, México sufrió al extremo para eliminar a los de la hoja de maple en semifinales de la Copa Oro gracias a un gol a los 99 minutos.En otras palabras, México estuvo a nada de irse en blanco en sus últimos seis enfrentamientos combinados con Estados Unidos y Canadá. Eso antes era impensable, pero es la nueva realidad de la región, y aunque el Tri aún está en buena posición para buscar el boleto a Qatar el malestar del público es justificado.El futuro de la región es un enorme signo de interrogación.