Trump 4 años de…?

El supuesto magnate exitoso del campo inmobiliario, llego con declaraciones de bancarrota de algunas de sus empresas como hoteles y casinos declaradas en quiebra para buscar protección legal de sus acreedores, de acuerdo al Capítulo 11 del Código Federal de Bancarrotas; siendo entonces controversial lo de exitoso.El Showman de la televisión del Aprendiz “The Apprentice” llevó su estilo bravucón, inestable, primitivo, al proceso de selección del candidato del Partido Republicano para las elecciones del 2016, en el cual no dudo de provocar, insultar, atacar, burlarse, difamar a sus contrincantes, periodistas y a todo aquel que se le pusiera al frente con una retórica muy particular.Elegido como candidato enfrento a Hillary Clinton a quien ganó finalmente con el voto electoral pero perdiendo por casi 3 millones del voto popular, a 11 días de las elecciones el FBI reabrió investigaciones a Hillary sobre el uso de un servidor de correo electrónico privado cuando se desempeñaba como secretaria de estado lo que indudablemente la perjudico; después el Presidente tuvo supuestas acusaciones de intervención de ayuda en las elecciones por parte de Rusia y hackers lo que más adelante llevaría al Congreso a formar una comisión especial presidida por el Fiscal Especial Robert Muller y un juicio político o Impeachment que entre sus conclusiones diría que de acuerdo a la Doctrina Jurídica Estadounidense no se podía imputar a un Presidente en el cargo.Pocos recordaran que prometió la cura del Cáncer, el Sida, la llegada de un cosmonauta estadounidense a Marte, promulgar límites a los mandatos de los congresistas, cambiar el nombre de un monte rebautizado y muchas cosas más que no cumplió.Dijo que el Muro fronterizo seria pagado por México lo que no sucedió y que construiría 450 millas de muro, siendo en realidad mucho menos las millas las construidas ya que la mayoría fueron el reemplazo de mallas viejas o en mal estado; que suspendería o eliminaría la ley de protección al paciente y cuidado de la salud asequible u Obamacare proponiendo una especie de Trumpcare y que deportaría a los 11 millones de indocumentados.Dividió al país e incremento los conflictos raciales y la discriminación así como empodero a los grupos supremacistas imponiendo la incertidumbre ,el temor y el miedo en la población indocumentada con las redadas y la intervención de las agencias gubernamentales, suspendió la migración de países en conflicto como Irán, Siria, Libia Yemen, Corea del Norte y Venezuela, redujo de forma drástica la admisión de refugiados, la migración tuvo severas restricciones tanto la legal como la ilegal , retiro la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén y reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, fue protagonista de encuentros con líderes controversiales como Vladimir Putin y Kim Jong Um, consiguió nominar 3 de sus candidatos a la Corte Suprema modificándola ideológicamente a una mayoría conservadora y nombró más de 200 jueces federales, marco su administración por el aislacionismo y proteccionismo retirándose del acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, subió los aranceles a las importaciones de China en su guerra comercial con el gigante Asiático lo acusó de espionaje comercial y prácticas desleales, se retiró del acuerdo del Clima de Paris , deshieló las relaciones de Estado Unidos con Cuba, los países de OTAN se comprometieron a elevar en 2% su presupuestos en defensa, priorizo la contratación de trabajadores Estadounidenses sobre la de inmigrantes.A el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, que protege alrededor de 700,000 jóvenes intento ponerle fin llegando a la Corte Suprema, la que califico tal medida de “Arbitraria y Caprichosa”, a pesar que decía que los trataría de forma compasiva.Se negó a hacer públicas sus declaraciones de impuestos ¿Quizás tal vez porque no las hizo? El New York Times afirma que pagó sólo 750 dólares en el año 2016 y 2017 en impuestos a la renta algo muy preocupante de ser cierto.Algunas agencias de noticias e investigación lo calificaron como un el mayor emisor de mentiras y noticias falsas contabilizándolas en alrededor de 30,000 en toda su administración, inclusive algunas de sus cuentas en redes sociales fueron restringidas o suspendidas como Twitter, por incitación a la violencia, Facebook,“por socavar una transición pacífica”, aplicaciones como Google Play “por permitir “contenido escandaloso”, Reddit “… por promover el odio o alentar, glorificar, incitar o llamar a la violencia contra grupos de personas o individuos, TikTok por difundir imágenes del ataque al Congreso, Pinterest por el uso del hashtag “frenen el robo” ; Shopify ,Snapchat , plataformas como Twich e Instagram.Twitter fue su megáfono favorito para despedir a sus incondicionales cuando no accedían a sus deseos y voluntad y ya no eran maravillosos ni magníficos.Intento convencer o presionar al presidente de Ucrania Volodimir Zelenski para conseguir pruebas e investigar a Hunter el hijo de Biden a cambio “quid pro quo” de asistencia económica para Ucrania que estaba o se mantenía estancada.Sugirió al Republicano Brad Raffensperger Secretario de Estado de Georgia en una llamada telefónica que “Sólo quiero encontrar 11,780 votos” para anular el resultado de las elecciones del pasado noviembre en ese Estado. Lo que al final perjudico los resultados de 02 curules al Senado que estaban en juego y fueron ganadas por los Demócratas.Con él los Republicanos en noviembre 2018 perdieron la cámara de representantes, en febrero del 2020 se produce su Primer impeachment, en noviembre 2020 perdieron la Casa Blanca, entre noviembre y diciembre 2020 perdieron más de 60 litigios electorales por demostrar el fraude electoral y en enero 2021 perdieron el Senado.El valor de la vida de 400,000 personas muertas por el COVID 19 fue de poco interés por que no se asumió alguna responsabilidad, a pesar de la pérdida de un familiar cercano, llámese un hermano, nos muestran una falta de empatía total e indiferencia con el prójimo.Es el único presidente que perdió el voto popular en las 2 Elecciones, con Hillary por alrededor de 03 millones y con Biden por más de 05 millones de votos,Como parte de contantes disociaciones entre lo que se dice y lo que se hace, éllidero el mitin entre sus seguidores y fanáticos, calificándolos de patriotas, con la teoría del fraude, previo a la toma del Capitolio en el que murieron 05 personas en un acto de insurrección y terrorismo doméstico y poco después pediría que caiga todo el peso de la ley sobre ellos; las empresas comerciales ya iniciaron el corte de vínculos comerciales con él.En sus últimas horas como presidente firmo una serie de indultos polémicos para lo cual tendríamos que hacer un artículo completo.Se fue sin aceptar su derrota, ni participar de la toma de posesión de Biden de la Casa Blanca y la Presidencia rompiendo una tradición de más de 150 años.Enfrentará un segundo inpeachment o juicio político sin las protecciones e inmunidad de ser presidente, sin la lealtad de algunos de sus incondicionales como Mitch McConell quien se enfrentó ya a él y lo acuso de animar a sus simpatizantes de asaltar el Congreso “ya que alimento a toda esa turba con mentiras” del resultado de ello podría depender el futuro de su carrera política y del Partido Republicano que pudiera tener la oportunidad de deshacerse de él.Seguro que volveremos a ser grandes otra vez, bienvenida la Reforma Migratoria.A mi manera.Juan Carlos Valderrama.