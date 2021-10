Trump deberá testificar por una demanda presentada por manifestantes mexicanos agredidos frente a su torre en Nueva York

Una magistrada ha ordenado al expresidente Donald Trump que testifique bajo juramento en relación con una demanda que presentó un grupo de manifestantes, quienes alegan que sus guardias de seguridad los agredieron afuera de la Trump Tower en Nueva York.Se trata dey la declaración pregrabada de Trump, que será reproducida como su testimonio cuando el caso vaya a juicio, será la primera desde que fue elegido presidente en 2016.Seis manifestantes de origen mexicano presentaron la demanda a fines de 2015 y desde entonces los abogados de Trump han impedido que tenga que testificar. En 2019, argumentaron que no podía ir porque se encontraba ocupado con sus deberes presidenciales.La jueza de la Corte Suprema estatal en el distrito de El Bronx, Doris Gonzalez, ordenó que la deposición se lleve a cabo el lunes en la Trump Tower."Recibiremos el testimonio de Donald Trump bajo juramento el lunes, después de años de tácticas dilatorias de los acusados para excusarlo de la examinación”, afirmó Benjamin Dictor, abogado de los manifestantes. “Esperamos gustosos el poder presentarle al jurado el video del testimonio de Trump "", agregó.El incidente ocurrió en septiembre de 2015, cuando un grupo se manifestaba en contra de los comentarios despectivos hacia los inmigrantes mexicanos realizados cuando era candidato a la presidencia.Los manifestantes alegan que fueron agredidos por los guardias de seguridad mientras protestaban sobre la acera del edificio de Trump en la Quinta Avenida.En la demanda se acusa al jefe de seguridad de Trump de darle un puñetazo en la cabeza a uno de los manifestantes cuando trató de quitarle una pancarta que con la leyenda "Haz que Estados Unidos vuelva a ser racista".Los medios que se encontraban en la escena, grabaron parte del altercado.Apoyo masivo para que la calle de la Trump Tower se llame ObamaLos manifestantes demandaron a Trump, a su empresa, a su equipo de campaña y a los guardias, acusándoles de interrumpir su protesta pacífica y legal.Trump alegó en febrero de 2016 que no tenía por qué ser llamado a testificar ya que él no sabía nada sobre el incidente y tampoco había estado involucrado en la contratación de los guardias."Debido a la amplitud y el alcance del negocio, he delegado toda la responsabilidad y autoridad para la contratación y supervisión de todo el personal de seguridad y las operaciones de seguridad correspondientes a Matthew Calamari [el vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de la Organización Trump]", afirmó.Los abogados de los manifestantes aseguran que Trump es responsable de las acciones de sus empleados,, argumentando que su testimonio era "indispensable".Los abogados de Trump apelaron el fallo de la jueza bajo el argumento de que un presidente en funciones no debía ser obligado a testificar en un caso civil. Pero la corte de apelaciones desestimó ese argumento como algo "discutible" a principios de este año.