Trump dice que saldrá del hospital esta noche

Mas de 200 mil muertos pero el presidente dice que la gente no debe temer al COVID-19

El presidente Donald Trump afirma que dejará el hospital Walter Reed esta noche y que continuará su tratamiento contra COVID-19 en la Casa Blanca.Su alta será a las 6:30 p.m. escribió el mandatario en Twitter, donde pidió a la gente “no temerle al Covid”, desdeñando más de 200,000 muertos en Estados Unidos y más de siete millones de personas contagiadas.“¡Sintiéndome muy bien!”, expresó. “No le temas al Covid. No dejes que domine tu vida. Estamos desarrollando, bajo la Administración Trump, algunos grandiosos medicamentos… ¡Me siento mejor que hace 20 años!”.El presidente Trump ha ingerido distintos medicamentos desde que se dio a conocer su contagio. Mientras todavía estaba en la Casa Blanca el viernes, se le administró el cóctel experimental de anticuerpos Regeneron, aunque no ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).En el hospital los médicos comenzaron a suministrarle el antiviral remdesivir, que se ha demostrado que acorta el tiempo de recuperación para algunos pacientes con coronavirus, pero el sábado también incluyeron dexametasona –un esteroide–, luego de que bajara el nivel de oxígeno del mandatario.La Casa Blanca se ha convertido en una especie de centro de contagio de coronavirus, luego de que varios asesores y colaboradores del mandatario resultaron positivos.Dos miembros del personal de intendencia también resultaron contagiados, pero se les pidió “manejarlo con discreción”, según un reporte de The NEw York Times.Esta mañana la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, anunció que también dio positivo a la prueba de COVID-19.“Después de resultar negativo constantemente, incluyendo todos los días desde el jueves, mi prueba de COVID-19 resultó positiva este lunes en la mañana, aunque no tengo síntomas”, escribió. “Como empleada esencial he laborado con diligencia para reportar información necesaria a los estadounidenses en este periodo. Con mi resultado positivo comenzaré la cuarentena y seguiré trabajando en forma remota”.Sigue en peligroAunque el Dr. Sean Conley reconoció los avances del presidente Trump dijo que todavía no puede decirse que está “fuera de peligro”.“Él ha vuelto”, dijo en referencia a su mejoría. “Aunque es posible que todavía no esté completamente fuera de peligro, el equipo y yo estamos de acuerdo en que todas sus evaluaciones y, lo más importante, su estado clínico respalda su regreso a casa, donde estará rodeado de atención médica de clase mundial las 24 horas del día, los 7 días de la semana”.Conley agregó que se evalúan las recomendaciones que darán al mandatario, sobre todo de las áreas donde puede laborar en la residencia oficial, a fin de cuidar a las personas que lo rodean.El Dr. Brian Garibaldi dijo que el mandatario recibió su tercera dosis de remdesivir “sin dificultad”, además de que sus funciones renal y hepática son “normales”.“Nuestro plan es darle el cuarto tratamiento de remdesivir esta noche antes de que regrese a la Casa Blanca“, agregó. “Hemos hecho arreglos para administrar la quinta y última dosis de su tratamiento en la Casa Blanca mañana por la noche”.