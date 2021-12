Trump: La vacuna contra el covid-19 funciona

(Ahora) promueve la efectividad de la vacuna.

El expresidente Donald Trump rechazó el escepticismo de un interlocutor sobre la efectividad y seguridad de la vacuna contra el covid-19 durante una nueva entrevista, y aseguró que la "vacuna funciona" y que "las personas no mueren cuando la reciben"."Mire, los resultados de la vacuna son muy buenos. Y si te contagias de (covid-19), da de una forma muy leve. La gente no muere cuando recibe la vacuna", señaló en una conversación.Cuando Owens comenzó a plantear dudas sobre la eficacia de la vacuna, Trump intervino diciendo: "Bueno, no, la vacuna funciona"."Los que se enferman mucho y necesitan ser hospitalizados son aquellos que no se vacunan. Pero sigue siendo su elección. Y si te vacunas, estás protegido", dijo.Este es el respaldo más reciente de Trump, quien en repetidas ocasiones rechazó las oportunidades de instar con más fuerza a los estadounidenses, y especialmente a sus partidarios, sobre la importancia de vacunarse. Los casos y las hospitalizaciones van en aumento en Estados Unidos debido a las variantes delta y ómicron. Pero los informes indican en gran medida efectos mucho más leves para aquellas personas vacunadas y que han recibido la dosis de refuerzo, en comparación con aquellos que no lo están.Sin embargo, Trump ha politizado con frecuencia el desarrollo y la administración de las vacunas, en septiembre dijo que era poco probable que se aplicara una vacuna de refuerzo. También fue inconsistente en promover las recomendaciones respaldadas por la ciencia para frenar la propagación del virus. Incluso, promovió tratamientos no probados para el covid-19."Salí con una vacuna, con tres vacunas. Todas son muy, muy buenas. Salí con tres de ellas en menos de nueve meses", dijo.Trump calificó el uso de mascarillas para niños en las escuelas como "algo terrible", "No me gusta ver a los niños con mascarillas", dijo, "Están sentados en la escuela, ya les cuesta bastante estar sentados en la escuela".El otoño del año pasado, Trump se contagió de covid-19 y debió ser hospitalizado, tratado con varios medicamentos y vitaminas y oxígeno suplementario. Como presidente, Trump rara vez habló sobre su propia vacunación y se negó a recibir sus dosis públicamente para ayudar a aumentar la confianza en la vacunación.Después de que salió de la Casa Blanca, se reportó que él y Melania Trump recibieron discretamente sus vacunas contra el covid-19 en enero.