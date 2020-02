Trump otorga clemencia a 11 convictos.

Washington, el presidente Donald Trump otorgó el martes clemencia a 11 personas, utilizando su poder de indulto presidencial para obtener ventajas políticas en muchos casos políticamente delicados.La ola de siete indultos y cuatro conmutaciones, algunas de las cuales Trump ha estado considerando durante años, se produjo en medio de una oleada de prerrogativas presidenciales después de la acusación, de librar a su equipo de asistentes que consideraba desleales para insertarse flagrantemente en los asuntos del Departamento de Justicia.La Casa Blanca no proporcionó evidencia de un proceso detallado de perdón realizado a través del Departamento de Justicia, y el Presidente no explicó sus decisiones en detalle. Pero Trump calificó una de las frases como "ridícula" y dijo que confiaba en las recomendaciones de otros para tomar las decisiones."Estas son todas las personas que tienen que ver las recomendaciones. Confío en las recomendaciones, muy importante", dijo a los periodistas en la Base Andrews de la Fuerza Aérea antes de partir hacia un swing occidental el martes por la tarde.Los 11 individuos incluyeron criminales de cuello blanco condenados y el ex gobernador de Illinois acusado de intentar vender un escaño en el Senado de los Estados Unidos.Aquí están las personas que recibieron clemencia:Trump conmutó la sentencia del ex gobernador de Illinois Rod Blagojevich, demócrata y ex concursante de "Celebrity Apprentice" que cumplió ocho años de una condena de 14 años por los cargos de pago por juego."Estuvo ocho años en la cárcel, mucho tiempo. Parece una persona muy agradable, no lo conozco", dijo Trump, calificando su sentencia de "ridícula" y sugiriendo que las apelaciones televisivas de la esposa de Blagojevich, Patti, ayudaron a consolidar su decisión.El martes, Trump relacionó el enjuiciamiento de Blagojevich con un enemigo de toda la vida, el ex director del FBI James Comey, un amigo cercano del ex fiscal de Estados Unidos en Illinois Patrick Fitzgerald, quien dirigió el enjuiciamiento contra Blagojevich."Fue un enjuiciamiento por las mismas personas, Comey, Fitzpatrick, el mismo grupo", dijo Trump, expresando erróneamente el apellido del fiscal de Illinois.Trump otorgó clemencia al ex propietario del equipo de los San Francisco 49ers, Eddie DeBartolo quien se declaró culpable en 1998 por no informar un delito grave en un caso de soborno, lo que llevó al ex gobernador de Louisiana Edwin W. Edwards a ser enviado a una prisión federal.DeBartolo no cumplió condena en la cárcel, pero aceptó pagar hasta $ 1 millón en multas. También cedió la propiedad de los 49ers a su hermana, Denise York.Trump otorgó el perdón al legendario rey de los bonos basura de los años 80, Michael Milken, quien cumplió 22 meses de una condena de 10 años de prisión por violar las leyes de valores y desde entonces se ha convertido en un destacado filántropo.Milken saltó a la fama en Wall Street en la década de 1980 como jefe del departamento de bonos de alto rendimiento, también conocidos como bonos basura, en la ahora desaparecida firma Drexel Burnham Lambert.Pero Milken fue acusado de participar en un esquema de información privilegiada y finalmente se declaró culpable de varios cargos de violaciones de valores vinculados a un escándalo con el ex corredor de bolsa Ivan Boesky. También pagó una multa de $ 600 millones y fue expulsado de la industria de valores.Desde su salida de prisión en 1993, Milken, ahora de 73 años y sobreviviente de cáncer de próstata, se ha convertido en un importante donante de organizaciones benéficas que financian la investigación del cáncer.Trump dijo a los periodistas que Milken "hizo un trabajo increíble para el mundo con toda su investigación sobre el cáncer" y que "sufrió mucho. Pagó un precio muy alto".Trump indultó al ex comisionado de policía de Nueva York, Bernie Kerik, quien una vez estuvo tres años en prisión federal por cargos que incluyen fraude fiscal y mentiras a funcionarios.Kerik, quien una vez fue comisionado del Departamento de Correcciones de la ciudad de Nueva York, también fue guardaespaldas y conductor de Giuliani en 1993. Más tarde se desempeñó como vicepresidente senior de Giuliani Partners hasta 2004.El presidente dijo que Kerik es "un hombre que tenía muchas recomendaciones de muchas personas muy buenas".Según una declaración de la Casa Blanca, el perdón fue apoyado por Giuliani, Gallagher, el representante republicano de Nueva York Peter King, el confidente presidencial y CEO de Newsmax Chris Ruddy, así como el juez Andrew Napolitano y Geraldo Rivera, personalidades de Fox News. El indulto también fue apoyado por Sidney Powell, el abogado del ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn.Trump emitió un indulto a Ariel Friedler, un empresario de software que se declaró culpable de conspiración para acceder a una computadora protegida sin autorización y estuvo dos meses en prisión, según un comunicado de la Casa Blanca.Friedler, dijo la Casa Blanca, "se vio obligado a vender la compañía a la que había dedicado su vida a construir" y ha "expresado un profundo remordimiento por sus acciones".Friedler ahora trabaja para promover los problemas de los veteranos y ayuda a los ex prisioneros a reingresar a la sociedad, según la Casa Blanca, que señaló que su clemencia fue apoyada por el ex gobernador de Nueva Jersey y alto aliado de Trump, Chris Christie.Trump otorgó clemencia a Paul Pogue, propietario de una empresa de construcción y donante político republicano, quien fue sentenciado a tres años de libertad condicional por pagar menos de sus impuestos en aproximadamente un 10% durante un período de tres años.Pogue, según la declaración de la Casa Blanca, ha realizado "importantes contribuciones caritativas", incluida la ayuda en caso de desastres después del huracán Harvey y otras crisis, así como "una importante ayuda humanitaria a países de todo el mundo".La Casa Blanca dijo que la clemencia de Pogue fue apoyada por el fiscal general de Texas Ken Paxton y el ex senador Rick Santorum, entre otros.Pogue ha donado $ 85,000 a Trump Victory, un comité conjunto de recaudación de fondos entre la campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano y casi $ 150,000 al Comité Nacional Republicano en lo que va del ciclo electoral, según los registros de la Comisión Federal Electoral.Trump indultó a David Safavian, ex cabildero y abogado republicano, que se desempeñó como funcionario en la administración del presidente George W. Bush.Safavian fue sentenciado a un año de prisión en 2009 por obstruir una investigación y hacer declaraciones falsas en relación con un ex cabildero, Jack Abramoff, durante su tiempo en la Administración de Servicios Generales.Safavian está "en una posición única para identificar problemas con el sistema de justicia penal y trabajar para solucionarlos", dijo la declaración de la Casa Blanca.Su licencia legal fue restaurada en Washington, según el comunicado de la Casa Blanca.El perdón presidencial para Safavian fue apoyado por Van Jones de CNN, un defensor de la reforma de la justicia penal, así como por el presidente de la Unión Conservadora Americana y el aliado de Trump, Matt Schlapp, entre otros.El presidente indultó a Angela Stanton, autora, personalidad de televisión y oradora motivadora, por su participación en un grupo de vehículos robados en 2007, por el cual cumplió seis meses de encierro en el hogar.Desde entonces, Stanton ha trabajado duro para ayudar a mejorar los resultados de reentrada, según el comunicado de la Casa Blanca.Según su sitio web, su libro de memorias detalla la "vida del crimen de un estafador" junto a los Parques Phaedra de Real Housewives of Atlanta.Trump conmutó la sentencia de Tynice Nichole Hall, después de que ella cumplió casi 14 años por cargos relacionados con drogas. Hall fue condenado por cargos de distribución, posesión y fabricación de crack, así como por posesión de armas de fuego, según el Departamento de Justicia.Desde que fue encarcelada en 2006, Hall tomó numerosos programas de capacitación laboral y ha seguido trabajando para obtener su título universitario, según el comunicado de la Casa Blanca.Su clemencia fue apoyada por el ex fiscal general interino Matt Whitaker y Alice Johnson, cuya sentencia Trump conmutó en 2018 a instancias de Kim Kardashian West.Trump conmutó la sentencia de Crystal Muñoz, quien cumplió 12 años de prisión por cargos relacionados con la marihuana.En 2008, Muñoz fue declarada culpable y sentenciada a conspiración para poseer con la intención de distribuir marihuana, según los registros judiciales.Ella ha pasado gran parte de su tiempo en prisión comprometida con su rehabilitación. Muñoz fue mentor de otros y se ofreció a ayudar con un programa de hospicio, según el comunicado de la Casa Blanca. Muñoz previamente solicitó clemencia durante el gobierno de Obama.El Presidente conmutó la sentencia de 35 años de prisión de Judith Negron por su papel en un esquema de fraude contra Medicare de $ 205 millones.Negron, propietaria minoritario de una empresa de atención de salud mental en Miami, Florida, fue declarada culpable en 2011 por múltiples cargos de fraude en la atención médica y lavado de dinero.Cumplió ocho años de su condena de 35 años. Johnson también estuvo entre los que abogaron por la conmutación de Negron.