Trump prepara orden para terminar con DACA.

Trump prepara nueva orden migratoria además de la terminación de DACA para ‘dreamers’

El presidente Donald Trump prepara una nueva orden ejecutiva sobre inmigración y un nuevo esfuerzo para terminar el programa de los Llegados en la Infancia (DACA).Un reporte de “The Hill” señala que la semana pasada la Casa Blanca haría públicos sus planes para quitar la protección a los “dreamers”, luego de una decisión de la Corte Suprema para evitar la cancelación del programa bajo los términos que la Administración Trump planteó originalmente.“El momento exacto (de la orden) sigue cambiando, pero ahora se espera que Trump presente la documentación esta semana”, afirma el reporte del portal, el cual surge al tiempo que jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo en una entrevista con Fox News que el presidente estaba preparando una acción ejecutiva sobre asuntos de inmigración, aunque no ofreció detalles.El funcionario adelantó la determinación cuestionado sobre diversos temas que el Congreso no puede resolver, debido al control de demócratas en la Cámara.“Vamos a lograr que se hagan cuando el Congreso no pueda hacerlo”, dijo Meadows. “Las órdenes demostrarán que los asunto realmente salen de la Oficina Oval cuando el Congreso no actúa”.Un nuevo esfuerzo del presidente Trump de terminar con DACA se espera desde el mismo día en que la Corte Suprema bloqueó su primer intento, al considerar que el proceso administrativo era incorrecto.El propio mandatario dijo entonces que lo volvería hacer, pero durante una visita a la frontera sur señaló que “habría grandes cosas” para los “dreamers”, sin precisar sus objetivos.La decisión de terminar DACA fue confirmada por el republicano en una entrevista en Fox News.“Tenemos que volver a presentar la suspensión”, dijo Trump. “Y todo saldrá bien para DACA y los jóvenes, que ya no son tan jóvenes, si te interesa saber la verdad”.