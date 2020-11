Trump se rehúsa a reconocer el triunfo de Biden

En un comunicado, Trump dio a entender que no reconocerá el triunfo del candidato demócrata hasta que los estados certifiquen sus conteos, algo que va en contra de la tradición política estadounidense en la que los candidatos perdedores reconocen las proyecciones de los medios.“Esta elección está lejos de terminarse”, dijo Trump en un comunicado de prensa distribuido por la campaña para la reelección minutos después de que se conoció la información, dando a entender que no aceptará el triunfo del candidato demócrata hasta que los estados certifiquen sus conteos.“Joe Biden no ha sido certificado como ganador de ningún estado, ni siquiera ninguno de los estados reñidos que se van a ir a recuento, o los estados donde nuestra campaña ha interpuesto querellas legítimas y válidas que podrían determinar al último ganador”, dijo el presidente en referencia a las demandas que su campaña ha presentado en Pennsylvania y otras jurisdicciones.El presidente hace un señalamiento insostenible, porque el candidato ganador se considera como presidente electo una vez que los medios han proyectado su triunfo. No se trata de resultados certificados, porque estos pueden tardar días y hasta semanas, según sea el estado, pero son proyecciones que cuentan con toda la confiabilidad de las campañas y los expertos en procesos electorales.Biden fue proyectado como ganador de la contienda poco antes del mediodía del sábado por The Associated Press, The New York Times, Washington Post, Fox News y otros grandes medios.En esta ocasión, el perdedor (Trump) ha decidido no cumplir con esta cortesía política y en cambio estuvo la jornada jugando golf en su club de Virginia, según informó el cuerpo de prensa que cubre la Casa Blanca.