Tyson empata con Jones Jr. en su primer combate en 15 años

El legendario Mike Tyson regresó este pasado sábado al boxeo a los 54 años con un intenso combate de exhibición ante el también ex campeón mundial de pesos pesados Roy Jones Jr., de 51, que terminó con un empate.Quince años después de retirarse con una derrota en 2005 ante el irlandés Kevin McBride, Tyson se subió de nuevo a un ring en el Staples Center de Los Ángeles, sin público presente por la pandemia de coronavirus, en una producción televisiva que mezcló la curiosidad y la nostalgia.Tyson, uno de los más poderosos y polémicos boxeadores de la historia, salió desde la primera campana a la ofensiva ante Jones Jr. que durante los primeros asaltos no pudo más que intentar contener la furia de “Iron Mike”.A partir del quinto asalto, que fueron limitados a dos minutos de duración para reducir riesgos para los púgiles, Jones Jr. daba muestras de cansancio y Tyson buscó insistentemente el nocáut pero finalmente, como estaba pactado, esta pelea de carácter no oficial terminó sin ganador.“Creo que gané, pero estoy de acuerdo con el empate”, dijo Tyson al término del combate.El peleador de Brooklyn (Nueva York), que concluyó su carrera profesional con un balance de 50 victorias y 6 derrotas con 44 nocauts, perdió unos 45 kilos para prepararse para el reto ante Jones Jr. (66-9), quien fue campeón mundial en cuatro categorías y tenía menos tiempo de inactividad, ya que peleó por última vez en 2018.