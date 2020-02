Miguel Moisés Gómez:

Un actor de corazón, periodista de alma y docente de razón.

Nacido en el Este de Caracas, Venezuela, Miguel se plantea como un “verdadero artista integral”. Su necesidad de comunicar lo llevó desde muy joven al mundo de la radiodifusión. Su pasión hizo de los medios audiovisuales su forma de vida. Desde sus inicios en 1995 creció como Locutor Certificado acumulando una vasta experiencia que lo impulsó a desarrollarse como actor profesional.“Mis días tienen más de 24 horas” comenta, porque siempre está dispuesto a estudiar mientras trabaja. Otra de sus máximas de vida. Formándose como Periodista mientras crecía en la radio. Así mismo, estudiando dicha carrera de 5 años -para ser licenciado - fue Preparador Académico. Pasión por enseñar que lo impulsó a ser Profesor por 11 años.Actuación o periodismo?“Siento que el periodismo de ahora y la actuación están muy de cerca. Ambas tienen un principio básico de creación y un impacto profundísimo en el espectador. Sólo cambia la forma, pero el fondo está cada vez más unido. Actualmente es normal ver a periodistas haciendo de actores o viceversa; sin embargo, el éxito profesional de este intercambio solamente estará garantizado por el desarrollo constante de ambas disciplinas, en el conocimiento y el valor académico en función de una profesión de alta calidad. Esta solicitud la hago desde lo profundo de mi formación como profesor”.Nuevos logros…?“Mi carrera de actor levantó vuelo con 11 comerciales de tv: College Board, H2OH!, Suelta La Sopa, Toy Story 4, Pepsi, Billboard, entre otros. Tres series dramáticas: Decisiones y Betty en Nueva York (Telemundo Internacional) y Univisión Communications. Dos como Imagen publicitaria y periodista: Ticorp, KitchenCorp y GrassCorp, y Exotic Living Furniture. Dos videoclip.También recibí el Mara Awards USA 2019, Actor del Año y tengo el honor de pertenecer a SAG-AFTRA (Screen Actors Guild - Federación Americana de Artistas de Televisión y Radio). Siendo jurado en la 26° entrega de los premios: SAG Awards 2020.”Para finalizar, soy profesor de algunos seminarios y talleres: Actuación, Dramaturgia Teatral, Seminario de Producción (Tv), Fotografía. Aunado soy Jurado del resto de los cursos. Creé el nuevo taller titulado: Musicalización para Radio, Televisión y Cine. El cual se incluirá académicamente a finales de 2020.Significado de los premios?“Los galardones son el brillo de tu disciplina, la constancia y toda la responsabilidad que tengas en tus labores. Hoy es como actor sobresaliente pero si mantienes ese compromiso mañana será por tu excelente trayectoria. Así poco a poco, Dios y el universo harán honor a nuestro esfuerzo para que sigamos siempre mejorando”.¿Cuánta experiencia trajo?“Mi haber al llegar en diciembre 2017 era de: 22 comerciales de televisión; 17 dramáticos y 1 humorístico; 2 largometrajes; 2 cortometrajes; 2 Voice Over para teatro; 1 videoclip; 1 obra de teatro; 1 Campaña Social y 1 Política. En radio tengo 25 años y como profesor universitario 11. Sin olvidar Diplomados, Seminarios, Cursos, etc.¿Por qué Estados Unidos?“Porque este país es grande en todos los sentidos, aquí los profesionales tenemos las puertas abiertas. Una de las claves del éxito está en la buena planificación. Y no me refiero al establecimiento de un tiempo finito para algo, hablo de cultivarse para crecer como expertos. Siempre en función de lograr la estabilidad laboral necesaria en una sociedad tan competitiva como esta. Eso es lo primero antes de pensar cualquier otra cosa. Puedo afirmar que desde hace muchos años me atrajo la idea de hacer de Estados Unidos mi nuevo hogar, por eso nunca dejé de prepararme profesionalmente”.Quiero concluir afirmando que siempre encontraremos gente muy buena, gente increíble que comprenden todo el esfuerzo que estamos haciendo… y nos apoyarán. Lo más importante es que sea cual fuere nuestra creencia y citando las palabras de un nuevo amigo que tengo en Greenville: “Con Dios todo es posible”.