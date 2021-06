Un email publicado sobre la teoría de la fuga de laboratorio como origen del covid-19 está siendo malinterpretado

Dice Fauci

En una entrevista, el Dr. Anthony Fauci dijo que un correo electrónico que recibió el año pasado de un ejecutivo de EcoHealth Alliance con sede en EE.UU. se ha malinterpretado y ofreció un indicio de arrepentimiento por un correo electrónico de febrero de 2020 que minimiza la necesidad de usar mascarilla.A principios de esta semana, medios de comunicación obtuvieron miles de correos electrónicos que Fauci envió y recibió desde que el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas se convirtió en un nombre familiar a principios del año pasado.En un correo electrónico enviado a Fauci en abril pasado, un ejecutivo de EcoHealth Alliance, la organización mundial sin fines de lucro que ayudó a financiar algunas investigaciones en el Instituto de Virología de Wuhan de China, agradeció a Fauci por afirmar públicamente que la evidencia científica respalda un origen natural del coronavirus y no una fuga de laboratorio. (Los orígenes del virus siguen sin estar claros).«Hay algunos de sus críticos que dicen que esto demuestra que tiene una relación demasiado acogedora con las personas detrás de la investigación del laboratorio de Wuhan», dijo John Berman de CNN a Fauci en New Day. «¿Qué dice a eso?»«Eso es una tontería», respondió Fauci. «Ni siquiera veo cómo sacan eso de ese correo electrónico».Fauci luego enfatizó que el correo electrónico se lo enviaron a él y señaló que los orígenes del coronavirus aún son inciertos.«Siempre he dicho, y te diré hoy, John, que todavía creo que el origen más probable es de una especie animal a un humano, pero mantengo la mente absolutamente abierta de que si puede haber otros orígenes de eso, puede haber otra razón, podría haber sido una fuga de laboratorio», le dijo Fauci a Berman. «Creo que si miras históricamente lo que sucede en la interfaz animal-humano, de hecho, lo más probable es que estés lidiando con un salto de especies. Pero mantengo la mente abierta todo el tiempo. Y esa es la razón por la que he hecho público que debemos seguir buscando el origen».«Puedes malinterpretarlo como quieras: ese correo electrónico fue de una persona para mí diciendo ‘gracias’ por lo que sea que él pensó que dije, y dije que creo que el origen más probable es un salto de especies. Sigo pensando que lo es, al mismo tiempo que mantengo la mente abierta de que podría ser una fuga de laboratorio», dijo Fauci.En otro correo electrónico enviado a Fauci el 16 de abril, el director de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins, escribió «la teoría de la conspiración gana impulso», una referencia a la hipótesis de fuga de laboratorio. Pero gran parte del correo electrónico está editado, y Fauci dijo que no recordaba su contenido.«Solo tomaron unos 10.000 correos electrónicos míos, por supuesto que lo recuerdo. Recuerdo los 10.000 de ellos. Por favor», dijo. «No recuerdo qué hay en eso editado, pero creo que la idea es bastante descabellada de que los chinos diseñaron deliberadamente algo para que pudieran matarse y a otras personas también. Creo que eso es un poco exagerado, John».Berman también mencionó un correo electrónico que Fauci envió el 5 de febrero de 2020 a Sylvia Burwell, exsecretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., en el que no recomendaba usar una máscara pues viajaba a un lugar de bajo riesgo. El correo electrónico se envió en un momento antes de que el coronavirus se declarara pandemia y antes de que los CDC aconsejaran a la gente que usara máscaras para protegerse.«Han pasado muchas cosas desde entonces. Si tuviera que volver y hacerlo todo de nuevo, ¿le diría algo diferente? ¿Se arrepiente de eso?», preguntó Berman a Fauci.«Seamos realistas aquí: si miras la información científica a medida que se acumula, lo que está pasando en enero y febrero, lo que sabes como un hecho, como datos, eso guía lo que les dices a la gente y tus políticas. Si pasa en marzo, abril, mayo, acumulas mucha más información y modificas y ajustas tu opinión y tu recomendación según la ciencia actual y los datos actuales», le dijo Fauci a Berman.«Por supuesto, si hubiéramos sabido en ese entonces que una cantidad sustancial de transmisión era en personas asintomáticas. Si hubiéramos sabido que los datos muestran que las máscaras fuera de un entorno hospitalario realmente funcionan cuando no lo sabíamos entonces. Si nos hubiéramos dado cuenta de todas esas cosas en ese entonces, por supuesto», dijo. «Estás haciendo la pregunta de ‘¿habrías hecho algo diferente si hubieras sabido lo que sabes ahora?’ Por supuesto que la gente habría hecho eso. Eso es tan obvio».