Un exjefe de Gabinete de Trump llega a un acuerdo para cooperar en la investigación sobre el asalto al Capitolio

Mark Meadows acepta entregar documentación y testificará ante el comité de la Cámara de Representantes que realiza las pesquisas sobre los disturbios violentos del 6 de enero."Meadows ha estado colaborando con el comité selecto a través de su abogado", señaló Thompson en un comunicado, "ha presentado registros al comité y pronto comparecerá para realizar una declaración inicial".El comité consideró la opción de impulsar una denuncia por desacato contra Meadows después de que no se presentara a responder sus preguntas bajo juramento a principios de este mes.El abogado de Meadows, George Terwilliger, explicó en ese momento que su cliente estaba "bajo las instrucciones de Trump de respetar los principios de larga data del privilegio ejecutivo. Parece que los tribunales tendrán que resolver este conflicto”.Terwilliger aclaró el martes su nueva postura: "Seguimos trabajando con el comité selecto para ver si podemos llegar a un acuerdo que no requiera que Meadows renuncie al privilegio ejecutivo o pierda la posición de larga data según la cual los asesores de alto nivel de la Casa Blanca no pueden ser obligados a testificar ante el Congreso", también dijo "Apreciamos la apertura del comité selecto para recibir respuestas voluntarias sobre temas no privilegiados".No ha trascendido qué registros entregó el exjefe de Gabinete. Thompson apuntó a principios de este mes que había una "amplia gama de asuntos que el comité deseaba discutir con Meadows".Aunque el acuerdo de cooperación evitó por el momento un enfrentamiento legal, Thompson dejó la puerta abierta a una acción civil o de otro tipo en su declaración del martes."El comité selecto espera que todos los testigos, incluido Meadows, proporcionen toda la información solicitada, que tiene derecho a recibir legalmente.El acuerdo se produce después de que el exasesor Steve Bannon fuera acusado de dos cargos de desacato criminal al Congreso por negarse a testificar y a entregar documentos al comité.El panel se reunirá el miércoles para decidir si recomienda una acción similar contra Jeffrey Clark, un exfuncionario del Departamento de Justicia que, según un informe del Comité Judicial del Senado, ideó una estrategia con Trump para que el Departamento de Justicia interviniera en el nombramiento de los electores presidenciales de Georgia y utilizara la estrategia en otros estados.El abogado de Clark, Harry MacDougald, dijo que el privilegio ejecutivo impedía al exfuncionario del Departamento de Justicia prestar testimonio y que su cliente quería esperar hasta que la demanda de Trump que desafía el poder del panel para acceder a ciertos documentos de la Casa Blanca agote su recorrido a través de los tribunales.