Un Fitbit que te dice que está bien no hacer ejercicio

La pandemia de Covid-19 cambó las rutinas diarias; los horarios de sueño cambiaron, al igual que las dietas, los regímenes de ejercicio, incluso la higiene. Los niveles de estrés alcanzaron niveles más altos que nunca.James Park, director general de Fitbit, afirma que los últimos 18 meses han inspirado a la empresa a estudiar más detenidamente cómo sus dispositivos de seguimiento de la actividad física pueden mejorar la salud mental y la gestión del estrés.Su solución: un dispositivo de seguimiento de la actividad física que califica el grado de preparación mental y física de los usuarios para afrontar los retos de cada mañana y les hace sugerencias personalizadas para planificar mejor su día."Nos dimos cuenta (durante la pandemia) de que éramos capaces de más de lo que pensábamos y de que lo que significa ser fuerte adquiría un nuevo significado: quizá no se trate de estar en la mejor forma física", dijo Park en una rueda de prensa."Se trata de controlar tu cuerpo y equilibrar la actividad con el descanso. Se trata de encontrar tiempo para tu salud mental y física y gestionar tu estrés. Se trata de darse un respiro hoy", agregó.El Charge 5 (US$ 179,95) viene con todas las características que se pueden esperar de un dispositivo de seguimiento de la actividad física: es delgado y elegante, tiene una brillante pantalla AMOLED y cuenta con GPS integrado.es el gran punto de interés. Fitbit dice que utiliza un algoritmo para generar una puntuación cada mañana que tiene en cuenta el nivel de actividad o esfuerzo del día anterior; lo bien que has dormido en los últimos días; y la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el sueño profundo, que ayuda a medir las respuestas del cuerpo a factores de estrés como las enfermedades y el estrés emocional. Estos puntos de referencia se comparan con una base personal.Cuando un usuario obtiene una puntuación baja, el Charge 5 le sugerirá que priorice la recuperación y le recomendará actividades como yoga, estiramientos o una sesión de mindfulness. Cuando se obtiene una puntuación alta, sugerirá uno de sus cientos de entrenamientos.Nueva función, incluida en el servicio Premium de FitbitLa función está disponible a través del servicio Premium de Fitbit, que cuesta 10 dólares al mes (o 80 dólares anuales) para obtener información avanzada sobre la salud, herramientas de sueño, juegos y programas guiados. El Charge 5 incluye seis meses gratuitos de este servicio.La función también estará disponible como una actualización para otros dispositivos de Fitbit, incluidos los Sense, Versa 3, Versa 2, Luxe e Inspire 2. La compañía dijo que tiene alrededor de 1 millón de suscriptores Premium.Fitbit también incorporó varias herramientas que ya estaban presentes en su línea de smartwatches Sense, como un sensor EDA que mide la respuesta del cuerpo al estrés mediante la monitorización de los cambios en las glándulas sudoríparas, y un sensor ECG que monitoriza el ritmo cardíaco y potencialmente señala anomalías que podrían ayudar a prevenir coágulos de sangre, accidentes cerebrovasculares y otros riesgos.Fitbit se encuentra en una posición única para ofrecer una función como la puntuación de preparación diaria, ya que hace un seguimiento tanto del sueño como de la frecuencia cardíaca, y aprende más sobre el usuario a lo largo del tiempo. La preventa de Fitbit Charge 5 comienzo el pasado miércoles y se empezará a enviar este otoño.