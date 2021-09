Un hospital de Nueva York pausará los partos

Por la cantidad de renuncias por mandato de vacuna contra el covid-19

Un hospital en el norte del estado de Nueva York está "pausando" los partos de bebés debido a la cantidad de renuncias de empleados de la unidad de maternidad por los requisitos de vacunación contra el covid-19 del estado, dijeron funcionarios de salud.El Hospital General del Condado de Lewis en Lowville, a unos 90 kilómetros al noreste de Syracuse, detendrá los partos después del 24 de septiembre, dijo Gerald Cayer, director ejecutivo del Sistema de Salud del Condado de Lewis."No podemos contar con personal seguro para el servicio después del 24 de septiembre. La cantidad de renuncias recibidas no nos deja otra opción que detener el parto de bebés en el Hospital General del Condado de Lewis. Espero que el Departamento de Salud trabaje con nosotros en apoyo de pausar el servicio en lugar de cerrar el departamento de maternidad", dijo Cayer en una conferencia de prensa el viernes.Desde que el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo anunció que todos los empleados de hospitales y centros de atención a largo plazo deben tener al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19 antes del 27 de septiembre, 30 empleados del sistema hospitalario, 21 de los cuales trabajaban en áreas clínicas, dimitieron, dijo Cayer.Seis de las renuncias fueron de la unidad de maternidad del hospital.Cayer dijo que hay 165 empleados en todo el sistema de salud del condado de Lewis que no han recibido una sola dosis de la vacuna."Nuestra tasa de vacunación es ahora del 73% —464 personas en el sistema de salud— ahora están vacunadas", dijo Cayer. "165 empleados aún no están vacunados. Y no está claro si harán", dijo Cayer."Nos quedan dos semanas para que 165 miembros del personal reciban la primera dosis de la vacuna. Y al mismo tiempo, debemos desarrollar planes de contingencia para los servicios que creemos están en riesgo. No podemos esperar hasta el último minuto. Tenemos no se ha dado mucho tiempo, y tenemos una fecha límite difícil".Cayer dijo que varios otros departamentos estaban en riesgo "según la cantidad de personas no vacunadas en esos departamentos".Los planes de contingencia incluyen la reasignación de enfermeras de los roles administrativos a sus funciones clínicas, dijo.Cuando se le preguntó qué se necesitaría para mantener en funcionamiento la sala de maternidad, Cayer dijo: "Nuestra esperanza es que a medida que nos acerquemos, el número de personas vacunadas aumentará, menos personas se irán y, tal vez, con un poco de suerte, algunos de los que han dimitido, lo reconsideren".Los empleados que renuncien o sean despedidos debido al estado de vacunación no serán elegibles para los beneficios de desempleo, dijo.Cayer dijo que la escasez de personal hospitalario era un problema anterior a la pandemia de coronavirus y ahora quería centrarse en el reclutamiento."Si podemos detener el servicio y ahora enfocarnos en reclutar enfermeras que estén vacunadas, podremos volver a participar en el parto de bebés aquí en el condado de Lewis", dijo Cayer.Cayer dijo que apoya el mandato para los trabajadores de la salud y otros."El mandato asegura que tendremos una fuerza laboral saludable y que no somos responsables de la transmisión dentro o fuera de nuestras instalaciones", dijo."La línea de tendencia de positividad de covid-19 en las últimas dos semanas se está moviendo en la dirección equivocada y pone a nuestra comunidad en riesgo. El condado de Lewis tiene la tasa de positividad de 7 días y 14 días más alta en el estado de Nueva York sobre los últimos tres días ", dijo el viernes."Hoy en día, así es como la transmisión de covid-19 está afectando el sistema de salud. El Sistema de Salud del Condado de Lewis tiene cinco empleados en cuarentena, cinco empleados en aislamiento y hay cuatro miembros de la comunidad hospitalizados en LCGH que son positivos para covid y están enfermos lo suficiente para ser pacientes hospitalizados".El Departamento de Salud del Estado de Nueva York emitió una orden el 16 de agosto que ordena la vacunación de todos los trabajadores de la salud, incluido el personal de "hogares de ancianos, atención de adultos y otros entornos de atención colectiva", antes del 27 de septiembre.Cuomo había anunciado previamente que todos los trabajadores de la salud que atienden a los pacientes en los hospitales estatales deben vacunarse sin opciones de prueba.El jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que exigiría que los 17 millones de trabajadores de la salud en las instalaciones que reciben fondos de Medicare y Medicaid estén completamente vacunados, ampliando el mandato a hospitales, instalaciones de atención domiciliaria y centros de diálisis en todo el país.