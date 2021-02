Un juez federal bloquea de forma indefinida la orden de Biden que paralizaba las deportaciones

La corte emite una orden solicitada por Texas, que argumenta que el plan presidencial viola la ley federal y corre el riesgo de imponer costes adicionales al estado.Un juez federal prohibió de forma indefinida que la Administración del presidente, Joe Biden, suspenda las deportaciones de inmigrantes por 100 días.A última hora del martes, el juez de distrito Drew Tipton emitió una orden judicial preliminar solicitada por Texas, que argumentaba que dicha suspensión violaba la ley federal y corría el riesgo de imponer costes adicionales al estado.La medida de Biden, establecida el mismo día de la toma de posesión a partir de un memorándum, pausaba por 100 días las deportaciones desde el viernes 22 de enero para aquellos inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos antes de noviembre sin papeles.Tipton, un juez designado por Trump, dictaminó el 26 de enero que la moratoria violaba la ley federal sobre el procedimiento administrativo y que la Administración de Biden no había proporcionado "ninguna justificación concreta y razonable para una pausa de 100 días en las deportaciones". La orden de restricción temporal que el juez emitió entonces estaba programada para expirar este martes.El fallo de Tipton no exige que las deportaciones se reanuden al ritmo anterior. Incluso sin una moratoria, las agencias de inmigración tienen un amplio margen de maniobra para ejecutar las expulsiones y procesar los casos.[Biden desvela su reforma migratoria: dreamers y 'tepesianos' obtendrían la ciudadanía en 3 años]Pero en los días que siguieron a su fallo, las autoridades deportaron a 15 personas a Jamaica y a cientos de otras a CentroaméricaEl Gobierno de Biden también ha continuado expulsando inmigrantes bajo un proceso separado iniciado por los funcionarios del expresidente Donald Trump, invocando la ley de salud pública debido a la pandemia de coronavirus.La lucha legal sobre la prohibición de deportación es una primera señal de la oposición republicana a las prioridades de inmigración de Biden.Durante su mandato, Trump firmó una prohibición de viajar desde siete países con poblaciones de mayoría musulmana. Varios grupos lograron detener dicha prohibición.No quedó claro de inmediato si el Gobierno de Biden apelará el último fallo de Tipton. El Departamento de Justicia no solicitó la suspensión de su anterior orden de restricción temporal.