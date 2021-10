Un juez federal suspende temporalmente la restrictiva ley de aborto en Texas

La decisión del juez se produce semanas después de que el Departamento de Justicia pidiera una actuación más enérgica con respecto a la legislación. El gobierno texano ha anunciado que apelará el fallo.Un juez federal decidióque establece un plazo de seis semanas como límite para realizar un aborto, y que desde septiembre ha prohibido la mayoría de las interrupciones del embarazo en el segundo estado más poblado del país.La orden del juez Robert Pitman supone el primer revés legal a la ley conocida como Propuesta 8 del Senado, que hasta ahora había resistido una oleada de impugnaciones. Se produce semanas después de que elde Estados Unidos le pidiera que actuara de una forma más enérgica.No obstante, un par de horas después del anuncio, el gobierno de Texas apeló la orden del juez. Texas Right to Life, una organización contra el aborto, dijo al Texas Tribuneque realizan abortos prohibidos por la ley SB 8, en caso de que la orden de Pitman diera marcha atrás."Cualquier aborto que se cometa, hay un estatuto de limitaciones de cuatro años que alguien puede demandar retroactivamente por esos abortos,", explicó Kim Schwartz, directora de comunicación y medios de la organización.Pese a las advertencias, la decisión tomada por el juez Pitman supone una victoria para los defensores del derecho allegal, que habían visto que otros intentos de bloquear la ley habían sido obstaculizados. Sin embargo, puede tratarse de solo una victoria temporal.Pero incluso con la ley suspendida, los servicios de aborto en la entidad podrían no reanudarse de inmediato debido a que los doctores aún temen que puedan enfrentar demandas ante la falta de una decisión legal más permanente.En una audiencia el viernes, un abogado de la oficina del fiscal general de Texas dejó en claro que el estado apelaría tal orden ante la Corte de Apelaciones si se concedía. Ese tribunal de apelaciones, quizás el más conservador del país, rechazó anteriormente una solicitud de las clínicas de bloquear la ley, al igual que laEn una presentación judicial reciente, una organización que administra varias clínicas en el estado dijo que reanudaría la práctica de abortossi el juez emitía una orden que bloqueara la ley.La decisión de Pitman,con la agencia AP, señala que los legisladores republicanos habían ideado "un esquema sin precedentes" para negar a las pacientes su derecho constitucional al aborto."Desde el momento en que entró en vigor la SB 8 [la ley en cuestión], se ha impedido ilegalmente a las mujeres ejercer control sobre sus vidas de formas protegidas por la Constitución", escribió Pitman."Que otros tribunales puedan encontrar una manera de evitar esta conclusión es su decisión; este Tribunal no sancionará un día más de esta ofensiva privación de tan importante derecho”, añadió.Lacelebró el fallo como un "paso adelante importante hacia la restauración de los derechos constitucionales de las mujeres en el estado de Texas".Pero el derecho al aborto sigue bajo ataque ahí y en otros estados, dijo la portavoz Jen Psaki, por lo que el presidente"apoya los esfuerzos para inscribir la jurisprudencia deen leyes y "seguirá del lado de mujeres en todo el país para proteger sus derechos constitucionales".La ley, firmada por el gobernador republicanoen mayo, prohíbe los abortos una vez que se detecta la actividad cardiaca, que suele ser alrededor de seis semanas, antes de que algunas mujeres sepan que están embarazadas.Para hacer cumplir la ley, Texas permite a ciudadanos presentar demandas contra los infractores, y les ha dado derecho a hasta 10,000 dólares en daños de tener éxito.La demanda de apelación, a la que respondió el juez Pitman este jueves, fue presentada, que ha dicho que las restricciones se promulgaron desafiando la Constitución de los Estados Unidos.La administración Biden argumentó que Texas ha lanzado un ataque al derecho constitucional de la mujer al aborto bajo las restricciones diseñadas por el, que entraron en vigencia el 1 de septiembre.Algunos proveedores han dicho que las clínicas de Texas ahora están en peligro de cerrar, mientras que los estados vecinos luchan por mantenerse al día con el aumento de pacientes que deben conducir cientos de millas. Otras mujeres, dicen, se ven obligadas a llevara término.Otros estados, principalmente en el sur, han aprobado leyes similares que prohíben el aborto en las primeras semanas del embarazo, todas las cuales han sido bloqueadas por. Pero la legislación de Texas ha superado, hasta ahora a los tribunales, porque permite la posibilidad a ciudadanos privados a demandar y no a los fiscales lo que, según los críticos de la ley, equivale a una suerte de recompensa.