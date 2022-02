Un tercio de los consumidores considera que sus finanzas personales son afectadas por la inflación

La confianza de los compradores para gastar o mantener sus hábitos de consumo ha sufrido un golpe duro en el inicio de 2022 al caer a su peor nivel en una década, debido al aumento registrado de la inflación y a una escalada en los precios de los productos y servicios.Un tercio de los consumidores en Estados Unidos se sienten menos seguros para gastar como acostumbraban hacerlo, pues la inflación está afectando sus cuentas bancarias.Los datos de la encuesta muestran una caída de 8.2% en la comparación entre enero y febrero de este año, y de hasta 19.7% si la cifra se compara con la confianza de los consumidores mostrada en febrero del 2021.La Reserva Federal (FED) explicó en enero pasado las causas por las que la inflación no ha parado de subir, y que afectan la capacidad de compra de los consumidores, está asociado a desequilibrios entre la oferta y demanda de productos y servicios.A estos fenómenos se suma la recuperación de las actividades y la reapertura gradual de la economía en todo el país.La caída en la confianza de los consumidores puede atribuirse a cuatro factores principalmente, según la encuesta publicada: el aumento de la inflación, peores perspectivas financieras personales, menor confianza en las políticas económicas del gobierno y una percepción menos favorable de las perspectivas económicas de largo plazo.El desplome más abrupto fue detectado en los hogares que tienen ingresos anuales por $100,000 o más, en los que en el comparativo mes a mes se registró una diferencia de 16.1%, mientras que en el comparativo anual el retroceso fue mayor y cayó hasta 27.5%.Pero los hogares con ingresos altos no son los únicos en los que la confianza para el consumo se deteriora. Como una consecuencia del alza de precios, los hogares con ingresos bajos o medios también son más cautelosos al momento de gastar sus dólares.“Los salarios están cayendo y la gente está descontenta. La confianza de los consumidores está cayendo, no es una buena situación”, dijo el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard.La caída en la confianza de los consumidores abre la puerta a un problema más grave que agudizaría una eventual recesión: el freno en el consumo y, por lo tanto, una parálisis de la economía nacional.El panorama no luce alentador para los compradores, pues de acuerdo con la encuesta de la Universidad de Michigan, casi la mitad espera que sus ingresos disminuyan durante este año.