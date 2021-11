Una corte de San Francisco acelera la deportación de inmigrantes

Temen que el sistema se replique en el resto del país

El tribunal empezó a aplicar una nueva práctica en sus audiencias y en dos meses, se disparó el número de indocumentados expulsados. Defensores advierten que el mecanismo puede repetirse en otros estados.La Corte de Inmigración de San Francisco ha acelerado los procesos de sus causas pendientes, al punto de decidir el retorno de una veintena de inmigrantes en tan sólo una hora, creando lo que algunos críticos llaman una cinta transportadora de deportación.Hasta 173 personas recibieron órdenes de expulsión por ausencia, por no presentarse ante la corte, en agosto y septiembre. Esto supone un aumento de casi nueve veces respecto a las 20 órdenes similares dadas en los siete meses anteriores, según los datos de los tribunales revisados por el periódico San Francisco Chronicle. Abogados denuncian que esto responde a un conjunto de casos de inmigrantes notificados a direcciones de correo incorrectas.El juez ordenó por caso el martes pasado en menos de una hora la deportación de 23 inmigrantes, que no estaban presentes en la audiencia y tampoco está claro que supieran siquiera de su existencia y que debían asistir.El tribunal ha indicado que la nueva práctica implementada forma parte de un esfuerzo por resolver causas de indocumentados a los que se les ha perdido la pista.Sin embargo, defensores de inmigrantes dicen que el tribunal ha creado una cinta transportadora de deportaciones, que acelera las órdenes de expulsión antes de que puedan presentar su caso para permanecer en el país.La práctica parece haber comenzado este verano. Los abogados de inmigración notaron que se estaba programando un conjunto de audiencias para inmigrantes que tenían "correo retornado" (cuya dirección de correo no estaba funcionando). Esto significa que el tribunal notificaba a los inmigrantes de una audiencia enviando una carta a una dirección incorrecta, lo que prácticamente garantizaba que pocos lo recibieran y se presentaran.El abogado de la ACLU del Norte de California, Sean Riordan, que ha estado siguiendo el asunto, comparó la situación con un proceso penal en el que, si un acusado no se presenta a un trámite rutinario, el juez lo declara culpable. Riordan agregó que el caso de los inmigrantes es aún más extremo: el juez programa la audiencia esperando que no se presente.“Nuestra sociedad no toleraría eso, es tremendamente injusto”, dijo Riordan a San Francisco Chronicle.Por el momento, parece que estos procesos están ocurriendo sólo en el tribunal de San Francisco, uno de los 70 que atienden casos de inmigrantes en todo el país. Pero los defensores temen que otros tribunales vean cuántos casos ha concluido el tribunal y sigan su ejemplo.El Departamento de Justicia defendió la práctica como legal y sugirió que estaba más extendida de lo que se cree, diciendo que los tribunales de inmigración han creado durante mucho tiempo tales expedientes con un conjunto de inmigrantes con correo devuelto para lograr mayor eficiencia.“Los tribunales de inmigración de todo el país crean expedientes de la manera más apropiada para su número de casos”, dijo la portavoz Kathryn Mattingly en una declaración.La jueza de inmigración Susan Phan, que ordenó la deportación de los 23 migrantes en una hora, revisó primero ese día el caso de siete personas que comparecieron ante ella pese a tener una dirección errónea en su expediente. Cada uno de ellos aclaró su dirección correcta y se le dio una nueva fecha de comparecencia. A continuación, la juez pasó a una pila de expedientes azules para los que nadie se presentó en el tribunal.Agrupando los casos por países, Phan abrió y cerró cada expediente, y al final ordenó la expulsión de 23 personas de México, Guatemala, Honduras y El Salvador en lo que llamó “procedimiento de expulsión en grupo”.Este proceso no es el que siguen todos los jueces, señala el periódico. El pasado 15 de septiembre, la jueza de inmigración Ila Deiss buscó un contacto de teléfono para cada inmigrante con correo erróneo que no se había presentado a la audiencia y los llamó por teléfono. A quienes no pudo localizar, los buscó en Internet para dar con una nueva dirección de correo. Sólo en los pocos casos en los que no pudo dar con un teléfono o dirección nueva, ordenó una deportación por ausencia.La situación puede afectar a inmigrantes de todo el país, si otros tribunales lo aplican, porque ya de por sí hay retrasos en la actualización de información. El Servicio de Inmigraciones, una división del Departamento de Seguridad Nacional, no actualiza las direcciones automáticamente con los tribunales de inmigración, que es una división del Departamento de Justicia.