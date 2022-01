Una estampida en un estadio de Camerún deja al menos 8 muertos

Copa Africana de Naciones

El estadio tenía capacidad reducida por las restricciones contra la covid-19. El partido no se suspendió y se saldó con una victoria para los localesAl menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas luego de una avalancha humana a la salida de un partido de fútbol de la Copa Africana de Naciones en Camerún.Hay un menor entre los muertos, según un reporte del Ministerio de Salud. Otro reporte dijo que varios niños quedaron inconscientes.El estadio tiene una capacidad de 60,000 personas, pero por restricciones contra la covid, no se esperaba que estuviera a más del 80% de su capacidad.Algunos funcionarios dijeron que intentaron asistir unas 50,000 personas.La periodista Leocadia Bongben estaba en el partido. Contó que vio disturbios procedentes de una de las “zonas para fanáticos” afuera del estadio.“La gente empezó a gritar. Un minuto después de eso, una ambulancia llegó al estadio, pero cuando llegamos al lugar la policía no nos permitía acercarnos a donde estaba la estampida”, dijo.“Es una situación realmente triste que la gente vaya a ver un juego y terminen muriendo allí”.La enfermera Olinga Prudence le contó a AP que algunos de los heridos estaban en una “condición desesperada”.La Confederación Africana de Fútbol (CAF) dijo en un comunicado que estaba “investigando la situación e intentando conseguir más detalles sobre lo que ocurrió”.El partido de octavos de final entre Camerún y Comoras se mantuvo a pesar del incidente y terminó con una victoria 2 a 1 para los locales.