Una jueza federal anula la moratoria de desalojos por la pandemia

Este fallo es un serio intento para derribar la moratoria de desalojos en todo el país. Ya el Departamento de Justicia presentó una apelaciónUna jueza federal emitió una sentencia radical que revocaría una moratoria de desalojo por la pandemia de coronavirus establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).Pero el Departamento de Justicia ya está apelando en nombre de los CDC.El caso fue presentado por la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Alabama, que argumentó que los CDC no tienen el poder de decirles a los propietarios que no pueden desalojar a las personas durante una pandemia. La jueza estuvo de acuerdo.“Es el papel de los poderes políticos, y no de los tribunales, evaluar los méritos de las medidas políticas diseñadas para combatir la propagación de enfermedades, incluso durante una pandemia mundial”, escribió la jueza Dabney Friedrich, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para D.C. en su decisión.“La pregunta para el Tribunal es muy limitada: ¿la Ley del Servicio de Salud Pública otorga a los CDC la autoridad legal para imponer una moratoria de desalojo a nivel nacional? No es así”.Esa ley faculta a los CDC para hacer y hacer cumplir las regulaciones que considere necesarias para prevenir “la introducción, transmisión o propagación de enfermedades transmisibles”.Pero la jueza dijo que en este caso los CDC se extralimitaron.Ha habido varios fallos al respecto con decisiones contradictorias. Este último va más allá que cualquiera de ellos al tomar medidas para derribar la moratoria de desalojos en todo el país.Dudas sobre una suspensión del falloLa Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito de DC ahora podría emitir una suspensión del fallo, lo que mantendría vigentes las protecciones de desalojo de los CDC, por ahora.“Mi esperanza es que el Tribunal de Circuito de DC dicte rápidamente una suspensión y este fallo no tendrá efecto”, dijo Shamus Roller, director ejecutivo del Proyecto Nacional de Ley de Vivienda.“La decisión subyacente en este caso es bastante débil, en mi opinión”, dice Roller. “En diciembre, el Congreso extendió la orden de los CDC. Así que claramente el Congreso cree que los CDC tienen esta autoridad”.Pero Roller dijo que no está claro si la corte de apelaciones emitirá una suspensión y qué dirección tomará la decisión de la apelación. Recordó que la administración Trump nombró a muchos jueces federales conservadores que sospecha que podrían fallar en contra del gobierno que ejerce este tipo de poder, diciéndoles a los propietarios que no desalojen a los inquilinos durante una emergencia de salud pública.Mientras tanto, los demandantes en este último caso, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Alabama, dijo que está complacida con el fallo.Millones están atrasados en pagos de rentasEl Departamento del Censo informó que casi 7 millones de estadounidenses todavía están atrasados con el pago de alquiler.Y aunque el Congreso ha autorizado alrededor de $50 mil millones de dólares en dinero de asistencia para el alquiler, la gran mayoría de esa asignación aún no ha llegado a las personas que lo necesitan.Por eso, a los grupos de vivienda les preocupa que sin la orden de los CDC, muchas familias serán desalojadas, algo que de otra manera podría evitarse. Les preocupa que muchas familias puedan terminar sin hogar, simplemente porque perdieron el trabajo durante la peor pandemia en más de un siglo.