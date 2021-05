una madre hispana gana menos de la mitad que un padre blanco

Salarios de pobreza

Una madre hispana gana al año $38,000 menos que un padre blanco, de acuerdo con un informe del National Women's Law Center. A esa persistente brecha salarial se sumó una pesada carga durante este año en pandemia: cuidar de los hijos trabajando remoto desde casa o maniobrar para conseguirles cuidado mientras ellas tenían que salir sí o sí a trabajar.Una madre hispana gana en general menos de la mitad de lo que recibe un padre blanco en Estados Unidos por realizar trabajos similares, mostró un análisis del National Women's Law Center sobre las persitentes brechas que perpetúan "salarios de pobreza" y debilitan la seguridad económica de las familias latinas en el país.Estas madres pierden en promedio $38,000 dólares al año porque reciben solo 46 centavos por cada dólar que gana un padre blanco no hispano, de acuerdo con las cifras del informe. Los cálculos fueron realizados con números previos a la pandemia, por lo que los expertos del centro advirtieron que esa situación puede haberse deteriorado cuando las madres tuvieron que maniobrar para cuidar a sus hijos trabajando desde casa, conseguirles cuidado porque tenían que salir a laborar o perdieron sus empleos."Las madres latinas hemos estado al borde de un precipicio antes del covid-19 incluso cuando trabajamos a tiempo completo. Muchas latinas batallan para mantener a sus familias y llegar a fin de mes; eso empeoró con la pandemia, que ha expuesto esas desigualdades", dijo Diana Ramírez, directora senior de coaliciones y políticas del centro.La brecha salarial se traduce en un impacto que puede alcanzar, por ejemplo, la situación del hogar de una madre que sufre problemas inesperados de salud. Ramírez relató cómo así lo ha sentido su familia en El Paso, Texas, cuando una tía que trabajaba como asistente de salud en el hogar quedó discapacitada recientemente."No tiene ahorros, apenas si pagaba sus cuentas cuando trabajaba a tiempo completo, y ahora que necesita cuidado las 24 horas no tiene seguro médico, no tiene ahorros, la familia está ayudando como puede, pero con mucha dificultad para cuidarla", explicó."Lo que está sucediendo con mi familia le está sucediendo a latinas en todo el país, porque casi dos tercios de las asistentes del hogar son mujeres y mujeres de color (...) Si vemos estos salarios de pobreza son la razón por esta enorme brecha salarial entre las latinas, y reducen la capacidad de ahorrar, de generar riqueza, de sacar a la familia adelante...", consideró.Componen el 65% de todos los trabajadores que realizan estas tareas y, de ese número, casi el 30% son madres. A pesar de que representan más de la mitad de esa fuerza de trabajo, ganan 84 centavos por cada dólar que recibe un padre blanco no hispano que desempeña labores similares.La situación es aún más desigual para las trabajadoras de limpieza y las meseras. Esto sin que haya una razón que justifique esas diferencias."El trabajo de la mujer es menos valorado en este país (...) Son estereotipos que le damos a los géneros: el hombre es el que provee a la familia entonces tiene que ganar más, y la mujer se tiene que quedar en la casa cuidando a los niños y entonces tiene que ganar menos", consideró Ramírez."Los que sufren ahí son las familias, son los hijos, porque en la comunidad latina muchas madres son la cabeza de la casa (...) Es mucho lo que se pierde por este estereotipo, por desvalorizar el trabajo de la mujer. Es (el equivalente a) todo un salario. Puede cubrir la renta, comprar medicamentos, comprar alimentos para los hijos, pagar los estudios de los hijos…", agregó.Las cifras pospandemia ayudarán a dibujar con más precisión la posición de las madres trabajadoras en la fuerza laboral. Una posición que era ya precaria antes de la crisis.Más de una de cada cuatro mujeres trabajadoras tenía antes de la crisis del covid-19 un salario cercano o por debajo de la línea de pobreza. En una situación más difícil estaban las madres que ganaban salarios bajos o de menos de $12 por hora, pues casi seis de cada 10 vivía cerca o por debajo de la línea de pobreza. Esto era así para el 63% de las madres hispanas, para el 73% de las madres afroestadounidenses y el 67% de las madres nativo-estadounidenses.Ramírez dijo que apoyan dos proyectos de ley que considera ayudarán a borrar estas diferencias y que las madres trabajadoras no tengan que aceptar empleos mal remunerados. Son el alza del salario mínimo a $15 para todos los trabajadores y el Paycheck Fairness Act que prohíbe a los empleadores pedir "el historial salarial que atrapa a muchas latinas en esos bajos salarios".Los esfuerzos de algunos legisladores demócratas y del presidente Joe Biden por subir gradualmente el salario mínimo a esa cifra han quedado en un limbo luego de que la iniciativa fue retirada del paquete más amplio de ayudas por la pandemia. Mientras tanto, el Paycheck Fairness Act fue aprobado a mediados de abril en la Cámara de Representantes, pero aún debe pasar el cedazo del Senado.