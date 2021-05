Una situación familiar aparta al 'Piojo' Alvarado de la Final

Cruz Azul tendrá una dura baja para el partido de Ida ante Santos pues no podrá contar con el volante quien se quedó en la Ciudad de México; Bryan Angulo fue convocado.A unas horas del juego de Ida de la Final del Guardianes 2021 Cruz Azul dio a conocer la convocatoria de jugadores para el partido ante Santos en la que no está incluido Roberto Aalvarado, quien ni siquera hizo el viaje con el equipo a la Comarca Lagunera debido a que tuvo que atender asuntos personales.Será una dura baja para Juan Reynoso quien tiene considerado al volante mexicano como parte importante de su esquema, lo que se ve reflejado en los 20 partidos que ha disputado en el presente torneo, 15 de ellos como titular en los que ha producido tres anotaciones, además de que el entrenador peruano lo utiliza como un jugador plurifuncional.Aunque no se dio a conocer de manera oficial la causa por la que el Piojo se perderá al menos el primer juego de la Final, la situación coincide con una publicación de su pareja quien en instagram escribió el mensaje "Vuela alto mi princesa, te amaremos siempre", acompañado de una fotografía con la que anunciaron hace unos meses que serían padres de una niña, lo que generó el apoyo de la afición no se ha hecho esperar, incluso el hashtag #FuerzaPiojo se hizo tendencia en Twitter.Quien sí aparece en la convocatoria pero todo indica que no tendrá minutos de juego es el delantero ecuatoriano Bryan Angulo quien se recupera de una lesión en el tobillo por lo que el cuerpo técnico decidió que no correrían el menor riesgo para poder contar con él en el juego de Vuelta en el Estadio Azteca.Angulo vive su segundo aire con el equipo capitalino con el que ha marcado tres goles en la presente temporada y con sus buenas actuaciones se ha ganado un lugar en el equipo de Reynoso quien lo ha usado de inicio o viniendo desde la banca. El sudamericano fue prestado un par de temporadas a los Xolos de Tijuana donde logró adaptarse mejor al futbol mexicano.