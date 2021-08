Una tormenta de desalojos se pronostica

En las próximas dos semanas tras expirar la moratoria federal

Grupos defensores de la vivienda esperan que aumenten las solicitudes de desalojo en los próximos días. Un estudio de la Universidad de Princeton indica que las personas desalojadas "siguen teniendo un alto riesgo de contraer y transmitir el virus".Se espera que los desalojos, que han estado en pausa durante la pandemia, se intensifiquen este lunes tras la expiración de una moratoria federal a medianoche del 31 de julio.La moratoria fue instaurada en 2020 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés) y extendida en varias ocasiones. En junio la Corte Suprema determinó que esa agencia había excedido su potestad al resguardar a millones de familias de un eventual desalojo.El presidente Joe Biden pidió al Congreso que tomara el asunto en sus manos. El viernes, los legisladores de la Cámara de Representantes intentaron, pero finalmente no consiguieron aprobar un proyecto de ley para prorrogar la moratoria incluso durante unos meses. Algunos legisladores demócratas querían prorrogarla hasta finales de año.Grupos defensores de la vivienda temen que el fin de la moratoria pueda provocar el desalojo de millones de personas en las próximas semanas. Pero la mayoría espera un aumento de las solicitudes en los próximos días y no una oleada de desahucios."Los inquilinos en apuros se enfrentan ahora a una crisis de salud y a una crisis de desahucios", dijo Alicia Mazzara, analista de investigación del Center on Budget and Policy Priorities, citada por AP.El Eviction Lab de la Universidad de Princeton indica que en un año típico los propietarios presentan 3.7 millones de juicios por desalojo en el ámbito nacional. La moratoria de desalojos y otras protecciones evitaron que se concretaran cerca de 2.2 millones de solicitudes de desalojo desde marzo de 2020, dijo Peter Hepburn, citado por AFP."Encontramos un patrón de mayores tasas de presentación de desahucios en los barrios con menores tasas de vacunación en todas las jurisdicciones de las que pudimos localizar datos. Las vacunas covid-19 no parecen estar llegando a los que se encuentran en los barrios con altas tasas de desahucio. Nuestros resultados sugieren que las personas con mayor riesgo de ser desahuciadas siguen teniendo un alto riesgo de contraer y transmitir el virus", dice el estudio.Los hispanos y afroestadounidenses son quienes están en mayor riesgo de desalojo, según indican datos de la más reciente Encuesta de Hogares del Censo, realizada del 23 de junio al 5 de julio.Poco más de la mitad de los latinos encuestados respondieron que era "muy probable" o "algo probable" que deban salir de su vivienda por un desalojo en los próximos dos meses.Encuestas como esas se han convertido en un barómetro de cuán desigual y lenta es la recuperación económica de las minorías, algo que habían advertido expertos al inicio de la crisis.Estados del sur, los más afectadosAshley Phonsyry, de 22 años, acudirá este jueves a los tribunales para una audiencia de desahucio tras haberse retrasado varios miles de dólares en el pago de su apartamento de dos habitaciones en Fayetteville, Arkansas.La inquilina dijo que su casero se ha negado a aceptar la ayuda para el alquiler. Dejó su trabajo tras resultar herida en un incidente de violencia doméstica y sufrir depresión y ansiedad. La audiencia de desalojo es un día después de que su caso de violencia doméstica llegue a los tribunales."Me frustra y me asusta", dijo sobre el desalojo. "Me estoy esforzando mucho por arreglar las cosas y parece que no es suficiente".En San Luis, la oficina del sheriff se encarga de los desalojos ordenados por los tribunales. El sheriff Vernon Betts dijo que se han ordenado 126 desalojos y que solo esperaban que expirara la moratoria para proceder.En algunos estados, más de una cuarta parte de los inquilinos tienen el pago del alquiler atrasado, según el centro de estudios Center on Budget and Policy Priorities.Los estados del sur están entre los más afectados. A nivel nacional, alrededor del 16% de los hogares estadounidenses deben la renta, aproximadamente el doble de los que estaban en deuda antes de la pandemia.La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez culpó a la administración del presidente Joe Biden por esperar hasta el último minuto para pedirle al Congreso que actuara.Añadió que es injusto expulsar a la gente cuando no se han utilizado miles de millones de dólares en ayudas (el Congreso ha aprobado un total de 46,000 millones de dólares) y pidió una votación inmediata para extender la moratoria."No podemos echar a la gente de sus hogares cuando no se ha cumplido nuestra parte del trato".