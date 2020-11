«Una Vergüenza Nacional», dice Chris Christie

Trump da paso al proceso de transición y persiste en no conceder su derrota

El más reciente revés a los esfuerzos del Trump por resistir la transición se dio en Michigan, donde la junta electoral votó para certificar los resultados en ese estado. Luego, la Administración de Servicios Generales (GSA) informó al presidente electo, Joe Biden, que dio inicio a la transición. Sigue aquí lo último sobre las elecciones.Con la certificación de resultados en estado clave y una creciente presión de legisladores y voces de peso republicanas para que acepte su derrota, el presidente Donald Trump pidió este lunes a su equipo iniciar los protocolos de transición, aunque sigue empecinado en desafiar en las cortes el triunfo electoral del presidente electo Joe Biden.También este lunes, y tras semanas de demora, la Administración de Servicios Generales (GSA en inglés) dijo a Biden que había iniciado el proceso de transición y la junta electoral de Michigan votó a favor de certificar los resultados en ese estado.Todo ello mientras senadores republicanos como Rob Portman, de Ohio, y Shelley Moore Capito, de West Virginia, se sumaron a las decenas de voces republicanas que han roto filas o se han distanciado de Trump y sus esfuerzos para deslegitimar el proceso electoral.Pero Trump considera que tiene espacio para continuar peleando los resultados con demandas en las que argumenta que hubo fraude, irregularidades y falta de transparencia, pero sin poder hasta ahora presentar evidencias de ello. En su anuncio sobre el pedido a su equipo para comenzar con pasos de la transición, por ejemplo, dijo que "continuará su buena batalla".Una de las críticas más fuertes a la renuncia del mandatario vino en la víspera de su cercano aliado Chris Christie, el exgobernador de Nueva Jersey. Criticando las teorías de conspiración que los abogados de Trump han promovido, el asesor del presidente dijo que su equipo legal es“No podemos continuar cómo si aquí hubiera ocurrido algo que no ocurrió”, dijo Christie este domingo en el programa This Week, de ABCPero si bien es cierto que senadores, representantes, gobernadores y destacadas personalidades republicanas han reconocido el triunfo de Biden, un nutrido grupo de legisladores y líderes del partido siguen apoyando al presidente u optado por el silencio.El líder de la bancada republicana del Senado, Mitch McConnell, de Kentucky, dijo la semana pasada que habrá una transición “ordenada” de poder, pero no ha reconocido la victoria de Biden, reportó NBC News.“Todo ocurrirá a tiempo, y vamos a juramentar al nuevo gobierno el 20 de enero”, dijo McConnell, quien ha defendido las demandas de Trump cuestionando los resultados de los comicios diciendo que el presidente tiene el derecho de presentar “cualquier evidencia” que pudiera hallar para defender su causa.El líder de la bancada minoritaria del Senado, Kevin McCarthy, republicano por California, ha ido más lejos: diciendo que Trump ganó las elecciones y defendiendo los pedidos del presidente para detener el conteo de votos.Otros influyentes senadores republicanos que no han reconocido el triunfo de Biden son: Lindsey Graham, de Carolina del Sur; Ted Cruz, de Texas; y Rand Paul, de Kentucky. Trump también es apoyado por la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel.