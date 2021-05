United Way de Greenville presenta ‘Hands-On Economic Mobility’

Por Wilfredo Leon

GREENVILLE, S.C. - United Way del condado de Greenville ofrecerá una nueva serie de experiencias de voluntariado enfocadas en sus tres claves para la movilidad económica: educación, estabilidad financiera y comunidades vibrantes y equitativas."Esta serie es una gran oportunidad para que los miembros de la comunidad aprendan más sobre los desafíos que enfrentamos en el condado de Greenville, mientras se ponen manos a la obra para ser parte de la solución", dijo Meghan Barp, presidenta y directora ejecutiva de United Way del condado de Greenville".La serie incluye experiencias en cada una de las tres áreas de enfoque, comenzando con Educación, que incluye "OnTrack Greenville: Navegando por la educación en un mundo posterior a COVID", una presentación en línea del Director Ejecutivo de OnTrack Greenville, Dr. Edward Anderson, el 18 de mayo a las 11 a. M.Otras experiencias en la educación incluyen una campaña de donaciones para compensar el costo de los gastos de las escuelas para los maestros del condado de Greenville y oportunidades para felicitar a los estudiantes del último año de la escuela secundaria que se gradúan con tarjetas virtuales u opciones escritas a mano disponibles en Cohesive Coffee (301 Airport Rd., Greenville) o una de tres ubicaciones de Starbucks (Haywood Mall, Augusta Road, NOMA Square) del 14 al 21 de mayo.En el área de Estabilidad Financiera, United Way organizará una Feria de Oportunidades virtual a las 11 a.m. el jueves 20 de mayo. La llegada de COVID-19 ha introducido nuevos desafíos para los estudiantes graduados y aquellos que luchan por encontrar trabajo. Para apoyar a aquellos que buscan ingresar o reingresar a la fuerza laboral, el evento contará con capacitación para entrevistas de trabajo, redacción de currículums, consejos para vestirse para el éxito, capacitación financiera y recursos comunitarios diseñados para estudiantes universitarios, recién graduados y miembros de la comunidad que buscan volver a ingresar a la fuerza laboral.Para apoyar a las comunidades vibrantes y equitativas, United Way organizará una colecta de alimentos "Food First" en toda la comunidad. Casi 64,000 personas en el condado de Greenville se consideran inseguras alimentarias, y más del 75 por ciento de los hogares que reciben asistencia alimentaria tienen niños menores de 18 años. Se invita a la comunidad a ayudar a abordar esta necesidad mediante la donación de alimentos no perecederos de 10 a.m. a 3 p.m. el viernes 28 de mayo en uno de estos sitios: Trailblazer Park en Travelers Rest, Radiance Chiropractic (1317 W. Poinsett St., Greer) o Harris Teeter (100 Wade Hampton Blvd., Greenville).Para obtener detalles completos sobre la serie, incluidos enlaces para registrarse y tarjetas de graduación virtuales, visite unitedwaygc.org/hands-on-economic-mobility."Hands-On: Economic Mobility" se llevará a cabo del martes 18 de mayo al viernes 28 de mayo e incluye importantes oportunidades de voluntariado, tanto virtuales como en persona, en apoyo del trabajo de United Way para aumentar la movilidad económica en el condado de Greenville.