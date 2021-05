Urgen a beneficiarios del Seguro Social a presentar declaraciones de impuestos

Para obtener cheques de estímulo

Si todavía está esperando el dinero del primer o segundo cheque, debe presentar una declaración lo antes posible, dijo la Administración del Seguro SocialSi usted recibe beneficios del Seguro Social (SSA) o del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) y todavía está esperando un cheque de estímulo, debe presentar una declaración de impuestos lo antes posible para poder recibir su dinero, dijo la Administración del Seguro Social en un comunicado.El anuncio se refiere a los primeros $1,200 dólares y los segundos $600 dólares de pagos de impacto económico que fueron aprobados por el Congreso el año pasado.Incluso si no tiene ingresos, debe presentar una declaración de impuesto si le faltan esos cheques, dijo la Administración del Seguro Social.El IRS tiene un portal web dirigido a personas que normalmente no presentan declaraciones de impuestos, principalmente porque tienen pocos o ningún ingreso imponible.Presentar una declaración de impuestos también puede ayudar al IRS a procesar los terceros cheques de $1,400 dólares que el gobierno aún está enviando.“La mayoría de los beneficiarios del Seguro Social y los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) ya deberían haber recibido sus [pagos de impacto económico]”, dijo la Administración del Seguro Social en su anuncio.Crédito de reembolsoTambién se agregó un crédito de reembolso de recuperación a la declaración de este año (línea 30 de los Formularios 1040 o 1040-SR para personas mayores) para permitir que las personas reclamen los fondos faltantes de los dos primeros cheques de estímulo.Una vez que se procesa una declaración, eso le pedirá al IRS que envíe esos pagos, dijo la Administración del Seguro Social.A medida que la agencia tributaria procesa las declaraciones, también está enviando nuevos cheques de estímulo por $1,400 dólares a cualquier persona que no tenía previamente registrada, así como pagos “adicionales” a cualquier persona que no haya recibido el pago completo al que tiene derecho.Qué incluye el reembolsoEl reembolso incluirá el dinero faltante del primer y segundo cheque de estímulo, dijo la Administración del Seguro Social.Sin embargo, el tercer cheque de estímulo se enviará por separado.Si ya presentó una declaración de impuestos de 2020, no es necesario que haga nada, dijo la agencia gubernamental.El IRS ha alentado a los beneficiarios federales a enviar su información, para asegurarse de que los dependientes elegibles se cuenten en sus pagos.Obtener cheques de estímulo para los beneficiarios federales ha sido un esfuerzo continuo desde que el gobierno aprobó los primeros pagos el año pasado.En marzo, la Administración del Seguro Social envió información al IRS para ayudar a obtener los terceros cheques de estímulo de $1,400 a casi 30 millones de personas.