USCIS actualiza sus guías sobre “visas especiales”

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) publicó nuevas guías de políticas que clarifican cómo evalúa la evidencia para determinar la elegibilidad de los no inmigrantes con visas O-1A de habilidades extraordinarias o “visas especiales.La agencia informó el viernes pasado que tiene un enfoque en las peticiones presentadas por personas en los campos de ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM), aunque también la agencia determinará si el posible empleo del beneficiario O-1 está dentro del área de su habilidad o logros extraordinarios.“Las personas de habilidades extraordinarias en ciencias, educación, negocios o deportes pueden ser elegibles para la clasificación de visas O-1A“, agregó la agencia. “La nueva actualización proporciona ejemplos de evidencia que puede satisfacer los criterios de evidencia para O-1A y discute las consideraciones que son relevantes para evaluar dicha evidencia, con un enfoque en la naturaleza altamente técnica de los campos STEM y la complejidad de la evidencia presentada comúnmente”.Es decir, la agencia busca que cada petición tenga respaldo suficiente para la evaluación del caso, es decir, que se demuestre la habilidad extraordinaria.“La actualización también enfatiza que, si un peticionario demuestra que un criterio particular no aplica fácilmente a su ocupación, puede presentar evidencia que sea de importancia comparable a ese criterio para demostrar aclamación y reconocimientos sostenidos”, se agrega.Indica que los peticionarios pueden proporcionar ejemplos de posibles “evidencias comparables” sobre su habilidad en particular para quienes trabajan en campos STEM.“La actualización explica que, al evaluar si una persona de habilidades extraordinarias viene para trabajar en su ‘área de habilidad extraordinaria’, los oficiales se centrarán en si el posible empleo involucra conjuntos de habilidades, conocimientos o experiencia compartida con la(s) ocupación (ocupaciones) en la que la persona obtuvo reconocimiento”, agregó la agencia.USCIS ha realizado varios ajustes a sus procesos, a fin de evaluar mejor cada petición, pero también para intentar reducir el retraso en las decisiones.