USCIS amplía a dos años los permisos de trabajo a algunos migrantes

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés) amplió este lunes a dos años los permisos temporales de trabajo para solicitantes de asilo, refugiados y otros migrantes, en un intento por aliviar el colapso en la tramitación de estos documentos que está obligando a muchos a dejar sus empleos."Con el fin de reducir la carga tanto para la agencia como para el público, USCIS ha revisado sus directrices para indicar que los EAD (permisos de trabajo) iniciales y de renovación pueden ser emitidos de validez máxima de hasta 2 años", dice el comunicado de USCIS.La medida también afectará a las mujeres víctimas de violencia doméstica que hayan solicitado la tarjeta de residencia permanente, así como a las personas cuya deportación está suspendida (conocido como retención de la expulsión o withholding of removal).Asimismo, algunos inmigrantes con protecciones temporales de deportación podrán obtener permisos de trabajo hasta que expiren sus protecciones.La actualización de USCIS rige de inmediato, pero no afectará a los permisos de trabajo expedidos antes del lunes 7 de febrero.La pandemia y los cambios en regulaciones impuestos por el Gobierno del expresidente Donald Trump han creado un atraso enorme en los trámites de inmigración, tanto en USCIS como en los tribunales de migración que consideran los casos de deportación.USCIS ha dado a conocer que tienen un atraso de solicitudes sin precedentes. En diciembre de 2021 más de 8 millones de solicitudes esperaban respuesta.El atraso ha ocasionado que miles de personas pierdan sus empleos debido a que no cuentan con una respuesta inmediata sobre su situación.Según el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC, en inglés) “a pesar de la escasez nacional de trabajadores, las personas que solicitan asilo y con la renovación pendiente de sus permisos de trabajo han perdido o perderán empleos debido a la demora de USCIS en la renovación, que a veces toma once meses o más para ser aprobada”.En octubre pasado el Departamento de Trabajo informó que había 11 millones de empleos vacantes y “destacados expertos en economía han sostenido por mucho tiempo que la autorización para que los inmigrantes trabajen puede desempeñar un papel crítico para aliviar la escasez de mano de obra”.