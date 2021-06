USCIS dejará de rechazar peticiones de asilo por violencia doméstica

Qué significa retirar restricciones para inmigrantes que solicitan asilo por persecución de pandillas y violencia doméstica

USCIS celebra decisión del Departamento de Justicia y adelanta que trabaja en una nueva guía para que oficiales migratorios tomen en cuenta los reclamos de extranjeros que temen por su vidaEl fiscal general, Merrick Garland, terminó este miércoles una de las políticas migratorias más criticadas del expresidente Donald Trump, la cual impedía aceptar peticiones de asilo de personas que reclamaban persecución de pandillas o violencia doméstica.La directora interina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Tracy Renaud, celebró la decisión y señaló que ya se giraron instrucciones a los oficiales que revisan este tipo de peticiones para que dejen de rechazarlas y las consideren creíbles.“Aplaudimos las decisiones del fiscal general hoy que anula dos decisiones anteriores que limitaban la elegibilidad de asilo para las personas que huían de la violencia perpetrada por parejas o debido a relaciones familiares en sus países de origen”, indicó. “Hemos indicado a nuestros oficiales que ya no tomen en consideración decisiones anuladas y estamos trabajando para brindar rápidamente una guía específica e integral a nuestra fuerza laboral para alinear nuestras políticas “.Renaud destaca que el cambio de política forma parte de la filosofía del gobierno del presidente Joe Biden, que ha ordenado establecer reglas que ofrezcan opciones a la inmigración legal.“USCIS se compromete a adoptar los valores más altos de nuestra nación mediante la expansión de las vías de migración legal y la administración de programas humanitarios que permitan un mayor acceso a la protección para las personas elegibles”.En junio de 2018, el entonces fiscal general Jeff Sessions ordenó a los jueces migratorios rechazar las peticiones de asilo de aquellos inmigrantes que alegan violencia de pandillas o doméstica, al considerar que se trata de “delitos privados”, los cuales no eran motivo para otorgar el beneficio migratorio.“En general, los reclamos de extranjeros relacionados con violencia doméstica o violencia de pandillas perpetrados por actores no gubernamentales no calificarán para el asilo”, consideró. “El mero hecho de que un país tenga problemas para vigilar eficazmente ciertos delitos, como la violencia doméstica o la violencia de pandillas, o que ciertas poblaciones sean más propensas a ser víctimas de un delito, no puede por sí mismo establecer una solicitud de asilo”.En mayo de este año, el Departamento de Justicia, del que dependen las cortes migratorias (EOIR) estableció que en 10 ciudades donde se manejarán los principales casos de asilo: Denver, Detroit, El Paso, Los Ángeles, Miami, Newark, Nueva York, San Diego, San Francisco y Seattle.Los jueces deberían emitir una decisión dentro de los 300 días posteriores a la audiencia inicial del inmigrante.