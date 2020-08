Vacacionar durante la pandemia

Este verano viajar tiene sus riesgos, pero aquí te explicamos cómo vacacionar de forma responsable y minimizar la exposición a la enfermedad por coronavirus.

El verano ya está aquí. Pero, aunque el calor y la humedad ya te resultan familiares, "este es un verano muy diferente", dice Amira Roess Ph.D., M.P.H., profesora de salud global y epidemiología en la Universidad de George Mason en Fairfax, Virginia.Estos son los pasos a seguir para minimizar los riesgos.Existen al menos dos factores a considerar al elegir el destino para las vacaciones. El primero; eres tú un riesgo para los demás. Si vives en un lugar con una alta tasa de contagios por la COVID-19, planifica hacer cuarentena estricta durante al menos dos semanas antes de ir o después de llegar. (Lleva tus propios víveres y suministros).El segundo es que si la situación de la COVID-19 no está controlada o está empeorando en el lugar al que te diriges, tal vez no sea el mejor momento para visitar ese destino.Los sitios web del Departamento de Salud Estatal y Territorial de los CDC tienen enlaces con información sobre las reglamentaciones que los visitantes deben cumplir, como las órdenes de cuarentena obligatorias o restricciones en los alquileres a corto plazo.La empresa de alquiler Airbnb también ha creado un listado de restricciones en los viajes locales.Si bien el COVID-19 se transmite principalmente mediante el contacto estrecho entre personas, también puede propagarse mediante las superficies. Verifica las políticas de limpieza de tu anfitrión o la empresa de alquiler elegidos antes de reservar.Viaja con precaución. En caso de que tú mismo o alguien en tu grupo comience a presentar síntomas respiratorios antes del viaje, llama a tu médico para consultar sobre las pruebas y aíslate por 14 días, incluso si el resultado para detectar la COVID-19 es negativo.Si presentas síntomas respiratorios y fiebre, no debes estar cerca de otras personas a menos que sea absolutamente necesario.Teóricamente, la propiedad ya debería estar desinfectada cuando llegues, e idealmente, ha estado vacía durante 24 horas o más. Pero asegúrate. “Haz una inspección rápida: ¿el mostrador de la cocina está sucio? Los grifos deberían estar impecables”.Si quieres estar completamente seguro o si parece que la casa no se ha limpiado bien, limpia las superficies de contacto frecuente, como los mostradores, las llaves de agua, las manijas de las puertas y la del refrigerador.Mantén el distanciamiento social y usa mascarilla facial cuando estés afuera de la propiedad. Si el anfitrión vive en la propiedad o cerca de ella, avísale con anticipación que mantendrás la distancia.La mayoría de los alquileres de propiedades incluyen tarifas de limpieza, por lo que no es necesario desinfectar cuando salgas, aunque sin duda es un gesto de respeto, especialmente si estuviste en alguna situación en la que el contagio era posible durante tu estadía o si alguien de tu grupo estaba enfermo.