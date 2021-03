Vacuna contra el COVID-19 es segura para mujeres embarazadas o que están lactando

Los resultados del reporte subrayan la importancia de vacunar a las gestantesMichelle Perl está experimentando una de las mejores etapas de su vida, ser madre por primera vez. No obstante, la pandemia del COVID-19 fue un reto durante su embarazo ya que temía por la salud de su bebé.Ella recordó que durante su tercer trimestre, a principios del año, los contagios del virus estaban aumentando desmesuradamente e incluso había leído acerca de mujeres embarazadas que tuvieron efectos devastadores.Su embarazo fue mediante fertilización In Vitro y a la edad de 36 años fue categorizada en el grupo de embarazo de alto riesgo. También fue diagnosticada con diabetes gestacional. Así que después de hablar con sus doctores y entender que la vacuna no era dañina para su bebé no dudo en ponérsela. Ella recibió la vacuna Pfizer.“Obtuve mi primera dosis el 22 de enero y la segunda el 12 de febrero”, dijo Pearl quien ahora tiene un bebé de dos semanas que nació perfecto el primero de marzo.Pearl desconoce si su bebé ya tiene los anticuerpos pero, por si acaso, está lactando para fortalecer más las defensas del bebé.Por otra parte, Tiffany Colindres, de 31 años, tiene cinco meses de embarazo y dijo que no se pondrá la vacuna ya que no hay suficientes estudios que puedan asegurarle que ella y su bebé estarán bien en el futuro.“Incluso mis proveedores médicos me han hecho saber que no hay suficiente investigación”, dijo la residente del condado de Riverside. “Y tampoco lo recomiendan a cualquier mujer que quiera quedar embarazada en los próximos dos años”.Por ahora ella se sigue protegiendo contra el virus mediante las recomendaciones provistas por expertos en la salud que incluye mantener la distancia de seis pies, lavarse las manos y no salir a lugares que no son necesarios.Sin embargo, una reciente investigación reveló que los recién nacidos de madres vacunadas contra el COVID-19 nacen con la inmunidad.Un equipo del hospital universitario Hadasa, en Jerusalén, Israel analizó la sangre de 40 cordones umbilicales de recién nacidos, que es la misma sangre que fluye en el resto del cuerpo del bebé, y encontró que en todos ellos había una gran cantidad de anticuerpos madres inoculadas con las dos dosis de la vacuna de Pfizer., tal y como mostraban las analíticas de plasma de susLa profesora Dana Wolf, directora del departamento de virología del hospital y líder de la investigación, dijo que los resultados del estudio subrayan la importancia de vacunar a las gestantes.“Las madres del estudio tenían edades muy diversas y todas habían recibido la segunda dosis de la vacuna por lo menos una semana antes del análisis”, explicó Wolf.En Los Ángeles, el doctor Ilan Shapiro, director de Educación para la Salud y Bienestar de AltaMed, dijo que cabe recalcar que las mujeres embarazadas tienen mayores riesgos de contraer el COVID-19.“Y hemos visto que madres que se han vacunado todo ha salido bien”, dijo Shapiro. “No sabíamos si la vacuna iba a darle anticuerpos al bebé, pero ahora parece que un estudio en Israel comprobó que si”.Anticuerpos en la leche maternaOtra investigación israelí señaló que la leche materna de mujeres vacunadas transmite anticuerpos a los recién nacidos lactantes.“En nuestro estudio hemos encontrado anticuerpos de inmunoglobulina G que actúan contra las proteínas puntiagudas del SARS-CoV-2, y que básicamente bloquean la entrada del virus a las células”, señaló Wolf. “Nuestro estudio ha seguido a otro que sugiere que la leche materna tiene otro tipo de anticuerpos, inmunoglobulina A”.Si bien el estudio de Hadasa no asegura que los anticuerpos protegen contra un contagio ni hay indicación de cuánto tiempo los bebés retienen esos anticuerpos, los investigadores creen con firmeza en que los neonatos están protegidos.El estudio se llevó a cabo con el departamento de obstetricia del hospital y el método fue seguir a mujeres vacunadas que estuvieran a punto de dar a luz y solicitarles permiso para tomar muestras de sangre del cordón umbilical.La vacuna es más segura que el virusEl doctor Shapiro dijo que los pacientes que llegan a las clínicas AltaMed y califican para la vacuna son registrados en ese momento para que la obtengan.Los últimos datos del departamento de salud del condado de Los Ángeles demostró en su reporte semanal del 10 de marzo que 2,741,577 residentes ya recibieron la primera dosis de la vacuna y 899,529 recibieron la segunda dosis. Del total, más del 32% son de raza blanca, 25% latinos y solo el 5% de negros.Este número no incluye a Long Beach y Pasadena, ciudades que cuentan con su propio departamento de salud.Hasta el momento, el condado de Los Ángeles ha vacunado a un mayor porcentaje de personas en comunidades con menos recursos en comparación con California en general.La semana pasada, el 32% de las personas vacunadas en el condado de Los Ángeles eran personas que vivían en comunidades con el puntaje de Índice de Lugares Saludables (HPI) más bajo, en comparación con el estado, donde el 19% de las personas vacunadas viven en las comunidades con el puntaje de HPI más bajo.