Vacuna contra el VIH/sida: ¿Por qué no tenemos una después de 37 años?

Cuando hay varias para covid-19 después de unos meses

La respuesta corta es esta: la dificultad radica en el propio virus del VIH. En concreto, en la notable diversidad de cepas del VIH y en las estrategias de evasión inmunológica del virus.La viruela fue erradicada de la faz de la Tierra tras una campaña de vacunación mundial muy eficaz. La poliomielitis paralítica ya no es un problema en Estados Unidos gracias al desarrollo y uso de vacunas eficaces contra el poliovirus. En la actualidad, se han salvado millones de vidas gracias al rápido despliegue de vacunas eficaces contra covid-19. Sin embargo, han pasado 37 años desde que se descubrió que el VIH es la causa del sida, y no hay ninguna vacuna. Aquí describiré las dificultades a las que se enfrenta el desarrollo de una vacuna eficaz contra el VIH/sida.Soy profesor de patología en la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami. A mi laboratorio se le atribuye el descubrimiento del virus de los monos llamado VIS, o virus de la inmunodeficiencia de los simios. El VIS es el pariente cercano de los monos del virus que causa el sida en los humanos, el VIH, o virus de la inmunodeficiencia humana. Mi investigación ha contribuido de forma importante a la comprensión de los mecanismos por los que el VIH causa la enfermedad y a los esfuerzos de desarrollo de vacunas.Los esfuerzos se han quedado cortosLas vacunas han sido, sin duda, el arma más potente de la sociedad contra las enfermedades víricas de importancia médica. Cuando la nueva enfermedad del sida irrumpió en escena a principios de la década de 1980 y se descubrió el virus que la causaba en 1983-84, era natural pensar que la comunidad investigadora sería capaz de desarrollar una vacuna para ella.En una ya famosa rueda de prensa en 1984 en la que se anunció que el VIH era la causa del sida, la entonces Secretaria de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Margaret Heckler, predijo que en dos años habría una vacuna. Pues bien, ya han pasado 37 años y no hay vacuna. La rapidez en el desarrollo y la distribución de la vacuna covid-19 pone en claro contraste con la falta de una vacuna contra el VIH. El problema no es el fracaso del gobierno. El problema no es la falta de gasto. La dificultad radica en el propio virus del VIH. En concreto, en la notable diversidad de cepas del VIH y en las estrategias de evasión inmunológica del virus.Hasta ahora se han realizado cinco ensayos de eficacia de vacunas a gran escala de fase 3 contra el VIH, cada uno con un coste de más de 100 millones de dólares. Los tres primeros fracasaron de forma bastante convincente: no hubo protección contra la adquisición de la infección por el VIH, ni se redujo la carga viral en aquellos que se infectaron. De hecho, en el tercero de estos ensayos, el ensayo STEP, hubo una frecuencia de infección estadísticamente significativa mayor en los individuos que habían sido vacunados.El cuarto ensayo, el controvertido ensayo tailandés RV144, informó inicialmente de un grado marginal de protección exitosa contra la adquisición de la infección por el VIH entre los individuos vacunados. Sin embargo, un análisis estadístico posterior informó de que había menos de un 78% de posibilidades de que la protección contra la adquisición fuera real.Se encargó un quinto ensayo de la vacuna, el ensayo HVTN 702, para confirmar y ampliar los resultados del ensayo RV144. El ensayo HVTN702 se interrumpió antes de tiempo por inutilidad. No hubo protección contra la adquisición. No se redujo la carga viral. Ouch.La complejidad del VIH¿Cuál es el problema? Las propiedades biológicas que ha desarrollado el VIH hacen que el desarrollo de una vacuna exitosa sea muy, muy difícil. ¿Cuáles son esas propiedades?La primera y más importante es la continua e implacable replicación del virus. Una vez que el VIH pone el pie en la puerta, queda "atrapado". Muchas vacunas no protegen absolutamente contra la adquisición de una infección, pero son capaces de limitar severamente la replicación del virus y cualquier enfermedad que pueda resultar. Para que una vacuna sea eficaz contra el VIH, probablemente tendrá que proporcionar una barrera esterilizante absoluta y no sólo limitar la replicación viral.El VIH ha desarrollado una capacidad para generar y tolerar muchas mutaciones en su información genética. La consecuencia de esto es una enorme cantidad de variación entre las cepas del virus, no sólo de un individuo a otro, sino incluso dentro de un mismo individuo. Utilicemos la gripe como comparación. Todo el mundo sabe que la gente debe revacunarse contra el virus de la gripe cada temporada debido a la variabilidad de la cepa de la gripe que circula de una temporada a otra. Pues bien, la variabilidad del VIH en un solo individuo infectado supera toda la variabilidad de la secuencia mundial del virus de la gripe durante toda una temporada.¿Qué vamos a poner en una vacuna para cubrir este grado de variabilidad de las cepas? Pues bien, la variabilidad del VIH en un solo individuo infectado supera toda la variabilidad de la secuencia mundial del virus de la gripe durante toda una temporada.El VIH también ha desarrollado una increíble capacidad para protegerse del reconocimiento de los anticuerpos. Los virus con envoltura, como los coronavirus y los virus del herpes, codifican una estructura en su superficie que cada virus utiliza para entrar en una célula. Esta estructura se denomina "glicoproteína", lo que significa que está compuesta por azúcares y proteínas. Pero la glicoproteína de la envoltura del VIH es extrema. Es la proteína más azucarada de todos los virus de las 22 familias. Más de la mitad de su peso es azúcar. Y el virus ha encontrado una manera, es decir, el virus ha evolucionado por selección natural, de utilizar estos azúcares como escudos para protegerse del reconocimiento por parte de los anticuerpos que el huésped infectado intenta fabricar. La célula huésped añade estos azúcares y los considera como propios.Estas propiedades tienen importantes consecuencias para el desarrollo de vacunas. Los anticuerpos que fabrica una persona infectada por el VIH suelen tener una actividad neutralizadora muy débil contra el virus. Además, estos anticuerpos son muy específicos de la cepa; neutralizarán la cepa con la que el individuo está infectado, pero no las miles y miles de otras cepas que circulan en la población. Los investigadores saben cómo provocar anticuerpos que neutralicen una cepa, pero no anticuerpos con capacidad para proteger contra las miles y miles de cepas que circulan en la población. Este es un gran problema para los esfuerzos de desarrollo de vacunas.Replicación viral continuaEl VIH evoluciona continuamente dentro de un mismo individuo infectado para ir un paso por delante de las respuestas inmunitarias. El huésped provoca una respuesta inmunitaria particular que ataca al virus. Esto ejerce una presión selectiva sobre el virus y, mediante la selección natural, aparece una variante del virus mutada que ya no es reconocida por el sistema inmunitario del individuo. El resultado es una replicación viral continua e incesante.