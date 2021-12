Vacuna de Johnson & Johnson como refuerzo aumentó la respuesta inmune en personas vacunadas con Pfizer

El uso de la vacuna contra el covid-19 de Johnson & Johnson como dosis de refuerzo para las personas inicialmente inmunizadas con la vacuna de Pfizer/BioNTech produce una fuerte respuesta inmune y puede hacer más para obtener protección contra enfermedades graves.Su estudio de 65 voluntarios que inicialmente recibieron dos dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech mostró que el uso de la vacuna J&J Janssen como dosis de refuerzo produjo una respuesta de anticuerpos más lenta pero más sostenida contra la cepa original del virus, así como contra las variantes delta y beta.La dosis de refuerzo de Pfizer/BioNTech produjo una respuesta inmune más rápida y fuerte que disminuyó más rápido."Ambas vacunas aumentan muy bien los títulos de anticuerpos. En la cuarta semana, los niveles de anticuerpos neutralizantes eran comparables", dijo el Dr. Dan Barouch del Centro Médico Beth Israel Deaconess y la Escuela de Medicina de Harvard, quien dirigió el equipo del estudio.Pero después de cuatro semanas, los niveles de anticuerpos comenzaron a disminuir en las personas que recibieron dosis de refuerzo de Pfizer, mientras que continuaron aumentando en las personas que recibieron la vacuna J&J. La vacuna de J&J también aumentó la cantidad de células inmunitarias llamadas células T CD8.Los anticuerpos son una primera línea de protección inmunológica que puede evitar que un virus infecte a las células, mientras que las células T aparecen más tarde y destruyen las células infectadas. Esta defensa de las células T no previene las infecciones leves, pero puede evitar que progresen a una enfermedad grave.Si bien el estudio no incluyó la variante ómicron, Barouch dijo que los hallazgos pueden ser importantes para encontrar formas de combatir la última variante."Para variantes como ómicron que podrían evadir parcialmente las respuestas de anticuerpos, las respuestas de las células T CD8 pueden ser particularmente relevantes para la protección", dijo. "Creemos que son relevantes en general, pero pueden volverse particularmente relevantes si surge una variante que puede escapar en gran medida de los anticuerpos"."Aún no lo sabemos con certeza acerca de ómicron, pero como estoy seguro de que usted sabe, ha habido mucha preocupación o especulación de que podría resultar en al menos algún grado, tal vez un grado sustancial, de escape de anticuerpos inducidos por la vacuna. Para una dosis de refuerzo, es necesario un refuerzo para aumentar las respuestas de los anticuerpos y de las células T".