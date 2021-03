Vacuna Pfizer-BioNTech es altamente efectiva contra nueva variante de covid-19 hallada en Brasil

Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine aseguró que las dosis del medicamento han neutralizado “exitosamente” el coronavirus en su variante P.1....La vacuna Pfizer-BioNTech contra el coronavirus es altamente efectiva contra la nueva variante de covid-19 descubierta en Brasil, de acuerdo con un nuevo estudio publicado por el New England Journal of Medicine.El estudio se realizó por científicos de los laboratorios a cargo de las vacunas (la compañía estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech), así como investigadores de la Universidad de Texas en Galveston. Sus hallazgos se conocen justo cuando expertos en Estados Unidos advierten de otro posible pico de contagios, especialmente cuando varios estados comienzan a levantar las restricciones por la pandemia.De acuerdo con las muestras recabadas por el estudio, entre las personas que recibieron las dos dosis indicadas de la vacuna Pfizer-BioNTech, el coronavirus fue “exitosamente” neutralizado en su variante P.1., que se considera fue la responsable de un nuevo pico de casos de covid-19 en Brasil.Algunas mutaciones de la variante P.1 han sido relacionadas con otra de las variantes, identificada en Sudáfrica, que se cree es más contagiosa y podría evadir a las vacunas, aunque los científicos de Pfizer-BioNTech aseguran que, según sus estudios, la enfermedad puede ser prevenida de aplicarse las dosis con igual eficacia que los pacientes que sufren de covid-19.Pfizer aseguró en un comunicado difundido en febrero que no había hallado evidencia en la práctica de que la variante sudafricana escapaba de la efectividad de sus vacunas.“Aun así, Pfizer y BioNTech están tomando los pasos necesarios, haciendo las inversiones correctas y tomando las conversaciones apropiadas con los organismos de regulación para estar en la posición de tener una vacuna más actualizada, que proteja de las nuevas variantes”, dijo entonces la compañía estadounidense.